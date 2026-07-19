Quillota solicita a la SEC exigir una rápida reposición del suministro eléctrico y anuncia plataforma para reportar cortes de energía

Ante el sistema frontal que afecta a la zona central del país y el riesgo de interrupciones del suministro eléctrico, el alcalde de Quillota, Luis Mella, solicitó a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reforzar la fiscalización y exigir a la empresa distribuidora una reposición del servicio en los menores plazos posibles, especialmente considerando el impacto que los cortes generan en las familias y en personas electrodependientes.

Como parte de estas acciones, la Municipalidad de Quillota habilitó una plataforma digital para que vecinas y vecinos reporten los cortes de energía que se registren en la comuna. La información permitirá consolidar los sectores afectados, respaldar las gestiones municipales con Chilquinta y aportar antecedentes para el seguimiento de la emergencia.

El alcalde Luis Mella enfatizó que el municipio ha mantenido permanentes coordinaciones con las autoridades competentes para agilizar la reposición del suministro eléctrico y reforzar la respuesta ante esta contingencia, señalando que “nuestro municipio no ha dejado de hacer gestiones con nuestro delegado regional, con el Seremi de Energía, quienes nos han atendido muy bien y solicitando que la Superintendencia de Electricidad y Combustible ponga plazos y exija mayores cuadrillas para enfrentar los trabajos de recuperación de la energía eléctrica en la región y específicamente en el caso nuestro en Quillota”.

El jefe comunal añadió de igual forma que el municipio sigue de cerca la información entregada por Chilquinta, pero insistió en la necesidad de acelerar la reposición del suministro eléctrico, advirtiendo que los prolongados cortes están afectando a las familias por la pérdida de alimentos y medicamentos refrigerados, además de generar importantes perjuicios a emprendedores y pequeños comerciantes.

A pocas horas de su habilitación, la plataforma ya registra más de 370 reportes de vecinas y vecinos de distintos sectores de la comuna, información que está siendo utilizada por el municipio para reforzar las gestiones con Chilquinta y los organismos competentes durante la emergencia.

Para realizar el reporte, las y los vecinos deben ingresar a www.quillota.cl/reportar, completar su número de cliente de Chilquinta e indicar el sector o dirección afectada. Una vez restablecido el servicio, también podrán informar la normalización mediante el mismo formulario.

PURANOTICIA