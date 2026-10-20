Quillota, La Calera y Nogales suspenden las clases para este miércoles 21 debido al sistema frontal

Tres comunas de la provincia de Quillota anunciaron la suspensión de clases para este miércoles 21 de octubre, debido al sistema frontal que afecta a la zona central del país.

Estas son Quillota, La Calera y Nogales, cuyos municipios indicaron que la medida busca resguardar la seguridad de los estudiantes y las comunidades educativas.

QUILLOTA

La Municipalidad de Quillota informó que, tras la evaluación del Comité Comunal para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID), se determinó la suspensión de clases para este miércoles 21 de octubre en los establecimientos municipales de enseñanza parvularia, básica y media, debido a las consecuencias de las precipitaciones en la comuna.

El balance presentado da cuenta de inundaciones principalmente en patios de establecimientos educacionales.

Los equipos municipales reportaron 57 casos entre los registros de la base de operaciones y las atenciones sociales en terreno. Entre ellos, un matrimonio de adultos mayores de calle Las Rosas fue trasladado a una vivienda de familiares, por decisión de su familia.

Para responder a las contingencias, se mantienen desplegadas dos cuadrillas de Gestión del Riesgo de Desastres, una cuadrilla operativa, equipo social de la oficina de GDR y una de Tránsito.

Asimismo, se monitorean las precipitaciones mediante cuatro estaciones ubicadas en La Palma, El Molino, Santa Rosa de Colmo y el Liceo Agrícola.

En el Centro de Salud Cardenal Raúl Silva Henríquez se registraron dos box inundados y filtraciones menores en tres box dentales. Según lo informado en la sesión, las labores del centro se retomarán este miércoles.

Los centros de salud de Boco y San Pedro presentan filtraciones menores y mantienen su funcionamiento.

El SAR y los SAPU se encuentran operativos con normalidad.

De acuerdo con los antecedentes expuestos al COGRID, las precipitaciones podrían continuar durante la noche, con nuevas lluvias durante el miércoles. Los equipos municipales mantendrán el seguimiento de las condiciones y la coordinación para atender los requerimientos de la comunidad.

LA CALERA

La Municipalidad de La Calera informó que también suspenderá las clases este miércoles en los 11 establecimientos educacionales municipalizados y los nueve jardines infantiles Junji VTF de la comuna.

La decisión fue adoptada como medida preventiva frente a las condiciones meteorológicas que afectan a la zona, considerando la necesidad de proteger a todos los estudiantes.

Finalmente, hicieron un llamado a mantenerse atentos a sus redes sociales para más información.

NOGALES

A su vez, la Municipalidad de Nogales también confirmó la suspensión de clases en los establecimientos educacionales municipales para este miércoles 21.

La medida incluye al:

Liceo Juan Rusque Portal

Escuela Ulda Aracena González

Escuela La Peña

Colegio El Melón

Jardín Infantil y Sala Cuna Meloncito

Sala Cuna La Peña .

Desde el Municipio explicaron que la determinación apunta a resguardar y cuidar a "todos nuestros estudiantes municipales de la comuna".

PURANOTICIA