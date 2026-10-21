''Quedamos con lo puesto, perdimos todo'': la dramática historia de la familia afectada por el colapso de su casa en Viña del Mar

Durante la tarde de este martes, una vivienda ubicada en el sector de Reñaca Alto colapsó por completo y cayó sobre la parte trasera de otra propiedad, en calle Lago Puyehue, en medio de un complejo escenario marcado por las precipitaciones y la presencia de socavones en la zona. Ante esta crítica situación, el equipo de Puranoticia.cl llegó hasta el lugar para constatar en terreno la magnitud de los daños y recoger los testimonios de las personas afectadas por este nuevo colapso estructural.

En conversación con nuestro medio, Emanuel relató con angustia los segundos que, por fortuna, le permitieron salvar su vida antes de dirigirse a su trabajo. El afectado describió cómo se enteró del derrumbe y la pérdida total de su hogar, que compartía con su pareja:

"Iba a salir a trabajar y algo me dijo que saliera, y voy llegando a la mitad de la calle y me llaman que mi casa se había caído, porque no lo creía, y llegué aquí y estaba todo destruido (…) yo y mi pareja (vivíamos en la casa), quedamos con lo puesto, perdimos todo, perdí el celular, perdí todo".

El afectado también apuntó a los problemas que, según denunció, antecedieron a la emergencia y que podrían haber sido abordados oportunamente. En ese sentido, cuestionó la falta de respuestas frente a una situación que, afirmó, lleva años afectando al sector, especialmente por la presencia de aguas servidas:

"El agua servida ya lleva muchos años, han ido a la municipalidad y no han dado respuesta (…) tuvo que pasar esto para que reaccionaran, pues, era mucho el agua que cayó". Además agregó que los terrenos y el agua servida ‘’se siguen deslizando hasta el momento (…) no está ni lloviendo y cae el agua (…) es asqueroso".

En cuanto a la asistencia recibida tras la emergencia, Emanuel señaló que tanto personal municipal como de Bomberos y Carabineros acudieron al lugar. Sin embargo, sostuvo que la ayuda entregada hasta ahora ha sido insuficiente y solicitó apoyo para retirar los escombros y prevenir nuevos daños en las viviendas cercanas:

"Vino la municipalidad, bomberos y carabineros, en este momento la municipalidad me ha traído colchón, frazadas y mercadería, pero lo que pido yo es que me ayuden a sacar el escombro". Además, menciona que "hay un socavón que está en peligro la casa de mi madre y de mi tía, y tampoco han dado respuesta, no han venido a ver nada, ni se han asomado los municipales por acá". También, Emmanuel pidió "que se resuelva el aguas servidas aquí que cae todos los días’’.

Por su parte, Victoria Venegas, madre de Emanuel y propietaria de una vivienda emplazada en la parte superior del terreno, advirtió sobre la situación de riesgo en que se encuentra su hogar debido a la formación de una gran zanja bajo la estructura. Pese a la preocupación por los daños y la posibilidad de nuevos deslizamientos, destacó que la emergencia no dejó víctimas fatales:

"Debajo de la casa se hizo una zanja grande. Entonces está por, corre peligro el lado de mi dormitorio. (…) doy gracias a Dios que fue algo material y no fue algo en la vida humana. (…) Sí hubo daños materiales, pero eso se puede recuperar".

Victoria también expuso las dificultades habitacionales que enfrenta su familia, reconociendo que su vivienda se encuentra en un área verde y explicando las limitaciones económicas que condicionaron su situación. Además, denunció la eliminación constante de aguas servidas por parte de algunas personas y detalló los obstáculos para retirar las pertenencias que permanecen en el terreno afectado:

"Siento inseguridad y sé que es un área verde. Sé que yo estoy mal estacionada ahí, pero no tenía dónde poner mi casa. Como la gente de repente juzga, uno de repente no tiene los medios como para comprarse un terreno o armarse una casa de un día para otro". Además, menciona que ‘’la gente bota aguas servidas. Hay videos donde los baños literalmente a cualquier hora los sueltan (…) no es solamente de ahora, es de siempre".

Al ser preguntada si equipos municipales se han dirigido hacia el sector, ella menciona que ‘’vino la municipalidad y dijeron que después de cinco días ellos podían mandar un camión porque como había la tierra entonces iba a poder ser riesgo para ellos también".

Finalmente, ante los micrófonos de Puranoticia.cl, la familia hizo un llamado a las autoridades locales para que gestionen una alternativa habitacional que les permita establecerse en un lugar seguro. Los afectados advirtieron que el sector presenta condiciones de riesgo y solicitaron medidas para evitar que una emergencia similar vuelva a repetirse en medio de las precipitaciones:

"Yo le hago un llamado a la autoridad de que solamente puedan ayudarlo a lo mejor a encontrar un lado más seguro. No es necesario que den una mansión, sino que (…) a estar en un lugar seguro porque sabemos que este es un lugar de riesgo y ya no es primera vez que pasa lo mismo".

PURANOTICIA