Putaendo avanza hacia su primer Centro de Diálisis tras recibir terreno fiscal para el proyecto

En la comuna de Putaendo residen alrededor de 30 personas que padecen de Enfermedad Crónica Renal (ERC), lo cual se traduce en la necesidad permanente de diálisis. Actualmente, deben viajar fuera de la comuna para poder cumplir con este procedimiento vital para ellos.

En el marco de esta necesidad, la seremi de Bienes Nacionales de Valparaíso, Leslie Cornejo, hizo entrega a la Municipalidad de Putaendo -representada por su alcalde, Mauricio Quiroz- de la Concesión de Uso Gratuito de un inmueble fiscal ubicado en el sector de Granallas para la edificación del primer Centro de Diálisis de la comuna.

El proyecto busca reducir los tiempos de traslado, mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias, así como también fortalecer la red de atención de salud de Putaendo.

La seremi Cornejo señaló que “es muy importante para nosotros acompañar a las familias porque la salud es un tema prioritario. Por eso, estamos apoyando la gestión del alcalde, porque tenemos que trabajar en conjunto por el beneficio de todas las personas de esta comuna”.

Por su parte, el alcalde Mauricio Quiroz indicó que “hoy es un día importante para Putaendo (…). A todos nos anima el mismo espíritu: que esta obra que se está proyectando en el mediano plazo se materialice para el beneficio de todas y cada una de las personas que hoy sufren de algún problema renal, que requieren de un espacio digno a la altura de los requerimientos”.

Finalmente, la presidenta de la Agrupación de Dializados de Putaendo, Evelyn Vergara, manifestó que “esto es un sueño, por lo tanto es un paso de todos los que vamos a tener que dar para poder lograr la construcción del centro, pero obviamente, como lo dije recién, esto es una esperanza. Ahora hay que trabajar todos juntos para que esta esperanza se convierta en vida y se materialice la construcción del edificio”.

La proyección de este nuevo centro de salud incluye la construcción de una Planta de Diálisis, Salas de Tratamiento, Áreas de Espera, entre otros espacios. Respecto del equipamiento, se espera que cuente con equipos de diálisis y aguas tratadas, generadores, climatización y seguridad, etcétera.

PURANOTICIA