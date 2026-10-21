Puranoticia.cl apuesta por el posicionamiento nacional con la incorporación de su señal de televisión a cableoperadores Claro y VTR

Puranoticia.cl continúa avanzando en su estrategia de crecimiento y posicionamiento dentro de la industria nacional de las comunicaciones. Desde este miércoles 21 de octubre, su señal de televisión se encuentra oficialmente disponible en el canal 835 HD de Claro y VTR en todo Chile, ampliando su distribución y fortaleciendo su presencia en el mercado televisivo nacional.

Esta incorporación representa un nuevo paso estratégico dentro de un proceso de expansión sostenido que el medio ha desarrollado durante los últimos 15 meses, período en el que ha fortalecido su presencia en televisión, radio y plataformas digitales.

La llegada a Claro y VTR se suma a la red de distribución televisiva que Puranoticia.cl ya mantiene a través de cerca de 70 cableoperadores desde Arica hasta Punta Arenas, además de plataformas como Zapping.com y operadores internacionales como América-Vivo.

Fortalecer la presencia nacional se da luego de haber entrado al negocio de la radio con una red de emisoras en la región de Valparaíso tras la adquisición de la histórica Radio Valparaíso, operación que permitió fortalecer y consolidar su modelo de negocios multimedios en la región de Valparaíso, potenciando su cobertura informativa y presencia territorial.

A ello se suma otro hito editorial: 700 ediciones de su periódico digital, reflejo de la continuidad de una propuesta informativa que complementa su presencia en televisión, radio y plataformas digitales con un formato de papel digital libre de suscripciones y el cual tiene una lectoría diaria que va entre los 15 mil y 20 mil lectores por día, una edición que además es clickeable y que conversa con el sitio web de Puranoticia.cl.

Este crecimiento también se expresa en sus cifras de audiencia: Puranoticia.cl registra más de 7 millones de visualizaciones mensuales en su sitio web, mientras que sus contenidos en YouTube suman casi 20 millones de visualizaciones acumuladas.

CONSOLIDACIÓN

Para Jorge Antonio Vega, director de contenidos de Puranoticia.cl, la incorporación de la señal televisiva a Claro y VTR representa un nuevo avance dentro de una estrategia de crecimiento que ha permitido fortalecer las distintas plataformas del medio.

“Este es un paso muy importante dentro de un proyecto que hemos venido construyendo y fortaleciendo durante los últimos 16 años. En los últimos meses hemos consolidado nuestra presencia en radio, televisión y plataformas digitales, ampliando nuestra capacidad de llegar a nuevas audiencias. La incorporación a Claro y VTR es una consecuencia de ese trabajo y de una visión de desarrollo que tiene como objetivo seguir posicionando a Puranoticia.cl en la industria nacional de las comunicaciones", señaló Vega.

El director de Contenidos destacó además que uno de los principales atributos del medio es su identidad regional y su capacidad de proyectarla hacia todo el país. “Nuestra aspiración no es simplemente tener presencia nacional. Queremos consolidar un medio de comunicación que sea capaz de mirar a Chile desde las regiones, con una propuesta editorial propia, independiente y conectada con los temas que realmente importan a las personas. Creemos que desde Valparaíso podemos contribuir a una conversación nacional más amplia, diversa y representativa”, agregó.

“Lo que estamos construyendo va mucho más allá de una señal de televisión, una radio o un portal de noticias. Estamos desarrollando una plataforma de comunicaciones integrada, con una identidad clara y una enorme capacidad de crecimiento. Lo conseguido hasta ahora nos impulsa a seguir invirtiendo en contenidos, tecnología y nuevas oportunidades para conectar con nuestras audiencias”, concluyó.

PROYECCIÓN NACIONAL

La incorporación a Claro y VTR fortalece una propuesta comunicacional que integra contenidos informativos, programación televisiva, emisoras radiales, prensa digital y redes sociales. Esta estructura multiplataforma abre nuevas oportunidades para conectar con audiencias, empresas, instituciones y anunciantes.

El avance no constituye un punto de partida, sino la continuidad de una estrategia de inversión, fortalecimiento de contenidos y consolidación empresarial, con identidad editorial vinculada a las regiones y una mirada de alcance nacional.

La señal de televisión de Puranoticia.cl ya está disponible en el canal 835 HD de Claro y VTR en todo Chile.

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