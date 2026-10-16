Puertos, minería y energías renovables: la apuesta de la región de Valparaíso para captar inversionistas extranjeros

El Presidente de la República, José Antonio Kast, encabezó el lanzamiento institucional de Choose Chile, una plataforma de posicionamiento internacional que busca fortalecer la imagen del país en el exterior y promover sus oportunidades de inversión, desarrollo tecnológico y crecimiento económico.

La actividad contó con la participación del ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, además de autoridades de Gobierno, representantes del cuerpo diplomático, gremios empresariales, integrantes del mundo académico y científico, y representantes de empresas multinacionales.

Choose Chile busca establecer una narrativa común que permita proyectar internacionalmente las fortalezas de Chile como país exportador y destino para invertir, innovar, desarrollar negocios y atraer talento humano, así contribuir a la diversificación de la matriz exportadora nacional, impulsar sectores estratégicos y promover bienes y servicios con mayor valor agregado.

La propuesta se sustenta en tres atributos fundamentales: las condiciones naturales excepcionales del país, las capacidades e infraestructura que permiten transformar dichas ventajas en oportunidades concretas y la confianza que ofrecen las reglas claras y la estabilidad para desarrollar inversiones de largo plazo.

En la ceremonia, se anunció la realización del primer Choose Chile Summit, para marzo de 2027, encuentro que reunirá a inversionistas, empresas tecnológicas y actores internacionales para conocer directamente las capacidades productivas y las oportunidades de inversión existentes en el territorio nacional.

La instancia, cuya organización está liderada por ProChile, contempla una jornada central en Santiago con reuniones de negocios y encuentros bilaterales, además de visitas a proyectos y empresas en regiones, y un programa destinado a medios de comunicación internacionales.

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, subrayó que "ahí está la apuesta, que nosotros como región de Valparaíso ofrezcamos los distintos atributos, los diferentes proyectos que tenemos en minería, en agricultura, en turismo, en energías renovables, en puertos, entre otros, para que los inversionistas extranjeros inviertan en la región de Valparaíso".

A ello agregó que "eso nos permite atraer inversionistas, atraer capital, levantar la economía y dar empleo. Los vamos a recibir con los brazos abiertos, porque nuestra región es maravillosa. Tenemos una cantidad enorme de atributos y nos importa que ellos inviertan, que levantemos la economía regional y demos empleo y mejoremos la calidad de vida de nuestros habitantes de nuestra querida y hermosa región”.

En tanto, el seremi de Economía, Fomento y Turismo, Cristian Mella, explicó que “Choose Chile busca mostrar lo mejor de nuestro país para atraer inversión. Desde la región de Valparaíso queremos contribuir a ese objetivo, poniendo en valor nuestras capacidades y las oportunidades que ofrece nuestro territorio para invertir, innovar y emprender. El trabajo conjunto entre el sector público, las empresas y la academia será clave para presentar una propuesta atractiva a los inversionistas internacionales y avanzar hacia proyectos que aporten al crecimiento y la generación de empleo”.

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