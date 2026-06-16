Puerto Valparaíso y TPV firman extensión de concesión del Terminal 2 hasta diciembre de 2029

La Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) y Terminal Portuario Valparaíso (TPV), actual operador del Terminal 2 de Puerto Valparaíso, firmaron la modificación del contrato de concesión que permitirá extender la operación hasta diciembre de 2029, asegurando así la continuidad operacional del puerto en una etapa clave para su desarrollo.

El acuerdo considera la mantención de la operación de los sitios 6, 7 y 8 del Espigón bajo las condiciones vigentes, entregando certezas al sistema logístico-portuario, a los trabajadores y a los distintos usuarios del puerto, conforme la aprobación otorgada por Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) según consta en el Informe N°40, que concluyó que la extensión del contrato es compatible con la regulación vigente y que no genera riesgos para la competencia, validando así el proceso impulsado por EPV.

Cabe recordar que la empresa portuaria había consultado al TDLC respecto de las condiciones para la continuidad del Terminal 2, cuya concesión original finalizaba en marzo de 2027. En su pronunciamiento, el Tribunal consideró que la extensión constituye una solución adecuada para garantizar el funcionamiento del terminal mientras se desarrolla el proceso de licitación de largo plazo.

El presidente del Directorio de Puerto Valparaíso, Gonzalo Le Dantec, destacó que “este acuerdo es muy relevante, porque permite asegurar la continuidad operacional del Terminal 2 en un período de transición clave para el puerto. Con ello, damos estabilidad al sistema portuario y al comercio exterior, mientras avanzamos hacia la próxima concesión, que incorporará la ampliación portuaria y sus obras asociadas”.

Asimismo, agregó que “mantener las condiciones actuales de operación entrega certezas, en un contexto en que es fundamental seguir fortaleciendo la competitividad del puerto de Valparaíso y su integración con la ciudad”.

Por su parte, el presidente del Directorio de Terminal Portuario Valparaíso (TPV), Matías Laso, manifestó que “para TPV, esta extensión de la concesión representa una señal de confianza y continuidad en un trabajo que nos ha permitido avanzar en la operación del Terminal 2 con foco en eficiencia, seguridad y proyección de largo plazo. Valoramos la voluntad y reconocimiento a nuestra labor por parte de EPV y lo tomamos como una oportunidad para seguir aportando al desarrollo sostenible del Puerto de Valparaíso, fortaleciendo la relación con nuestros clientes, los trabajadores del terminal y con todos los actores que forman parte de esta cadena logística”.

Con este paso, Puerto Valparaíso indicó que "reafirma su compromiso con una transición ordenada, transparente y eficiente hacia un nuevo modelo de concesión a partir de 2030, orientado a potenciar la capacidad operativa del puerto, fortalecer su rol en el comercio exterior y avanzar en su desarrollo sostenible e integración urbana con la ciudad".

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