Puerto de Valparaíso suspende operaciones ante la llegada de tren de sistemas frontales

Puerto Valparaíso, integrantes del Foro Logístico de Valparaíso (Folovap), la Capitanía del Puerto de Valparaíso, los terminales portuarios y las autoridades locales, acordaron un conjunto de medidas preventivas ante la llegada de un tren de sistemas frontales que afectarán la región entre el jueves 16 y el lunes 20 de julio.

Una de las decisiones más relevante adoptadas para este evento meteorológico es el cierre del puerto para todo tipo de naves, con maniobra final confirmada por la Capitanía de Puerto Valparaíso para las 23:59 horas de este miércoles 15 de julio. Asimismo, se instruyó a las embarcaciones despejar los sitios de atraque y ubicarse en resguardo o mantener capacidad de navegación autónoma.

En el ámbito logístico, la coordinación entre Puerto Valparaíso, Terminal Pacífico Sur, Terminal Portuario Valparaíso y transportistas, se orientará a evitar la congestión de camiones y a resguardar la seguridad de los conductores, priorizando la continuidad de la transferencia de carga durante la ventana operativa disponible.

En paralelo, la municipalidad y los servicios de vialidad concentran esfuerzos en la limpieza de alcantarillas y pasos bajo nivel en los accesos al terminal marítimo.

Cabe hacer presente que desde el jueves 16 de julio se realizarán inspecciones presenciales para definir cortes de tránsito en la avenida Altamirano, ante eventuales riesgos de socavones y fuerte oleaje. También se evalúa un eventual cierre de esta arteria, ante una eventual evacuación de carga IMO, lo que podría requerir la extensión de plazos de emergencia coordinados entre los actores del sistema.

Finalmente, se establecieron protocolos de comunicación permanente en el que el Centro Meteorológico de la Armada emitirá actualizaciones cada 24 horas y la Capitanía de Puerto de Valparaíso distribuirá minutas y gráficos de evolución del sistema frontal cada 12 horas, ajustando las decisiones operativas según el desarrollo del tren de sistemas frontales que se dejarán sentir con fuerza en la región.

PURANOTICIA