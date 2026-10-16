Puerta giratoria en Valparaíso: Fiscal Regional advierte que hay delitos que "no tienen asignada una pena de crimen" en menores

El fenómeno de los robos por sorpresa que afecta a las zonas céntricas de las comunas de Valparaíso y Viña del Mar, con numerosos procedimientos policiales y detenciones vinculadas a grupos que actúan contra transeúntes, ha puesto el foco en la participación de menores de edad y en la respuesta del sistema de justicia.

Carabineros informó la identificación de 86 sujetos de interés, de los cuales un 80% serían menores, además de alrededor de 29 detenciones asociadas a estos hechos, muchos de ellos vinculados al actuar de la violenta banda denominada «La Jauría».

El escenario también ha abierto interrogantes sobre la "puerta giratoria". La general Patricia Vázquez, jefa de la Zona Valparaíso de Carabineros, advirtió en Puranoticia.cl sobre la reincidencia de jóvenes y las limitaciones de la respuesta exclusivamente policial, planteando que el fenómeno requiere también intervención de otros organismos, con énfasis en la prevención, la educación y la reinserción.

"PUERTA GIRATORIA"

Esta situación también fue abordada por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien se refirió a la eventual existencia de una "puerta giratoria" y explicó que las modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente recién están comenzando a aplicarse, por lo que habrá que esperar para apreciar cambios.

"En cuanto a una eventual 'puerta giratoria', lo cierto es que la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que ha sido muy criticada desde el punto de vista de la eficiencia de las sanciones que consigna, ha sido recientemente modificada, por lo tanto en este año lo que estamos haciendo es recién implementando un sistema en el que el tipo de sanciones, la forma como se imponen las mismas por el tribunal, la manera en la cual deben unificarse las sanciones que son impuestas a algunos sujetos en distintos juicios y que, por lo tanto, deben ser cumplidas pero de una manera más eficiente", sostuvo la máxima autoridad del Ministerio Público en la Quinta Región.

La persecutora precisó que "todas esas normativa están recién siendo aplicadas durante el año 2026 con una sala especializada en Viña del Mar, que recoge procedimientos de Viña del Mar y Valparaíso, no así en el resto de las región, donde están todos los fiscales capacitados para incorporar estos criterios".

Perivancich también distinguió entre los delitos graves en los que participan menores de edad y aquellos que, por su penalidad, no permiten aplicar la internación provisoria, manifestando que "siendo un fenómeno relevante el que haya delitos graves en los que tomen parte menores de edad, cuando estos delitos son efectivamente de esa entidad, estos adolescentes quedan bajo régimen de internación provisoria. Lo que ocurre es que hay otra serie de delitos que no tienen asignada, por ejemplo, una pena de crimen y no es posible dejarlos en internación provisoria".

La fiscal regional, además, planteó que "creo también que hay que darle espacio para evaluar si estas modificaciones, desde el punto de vista de las sanciones que vamos a aplicar y la forma como se van a cumplir, van a tener más eficacia que aquellas originales que estaban en la ley 20.084 y que habían recibido múltiples críticas".

INVESTIGACIONES EN CURSO

Respecto de las indagatorias por los delitos atribuidos a grupos que operarían en ambas comunas, Perivancich advirtió que no está establecido que todas las personas investigadas formen parte de una misma organización.

"En cuanto al fenómeno mismo, lo que ha ocurrido en la práctica es que hay algunas investigaciones en las que se han proporcionado antecedentes que nos han permitido detener y formalizar las indagaciones en contra de una u otra persona y, efectivamente, hay algunos que son menores de 18 años. Por lo tanto, no está tan claro que en todos esos delitos en los cuales se han encontrado responsables y se han llevado a formalización, efectivamente todos ellos formen parte de un mismo grupo. Estamos avanzando en esa investigación", indicó la fiscal regional de Valparaíso.

Sus declaraciones ponen el acento en dos aspectos del fenómeno: la necesidad de establecer qué vínculos existen entre los investigados y la evaluación de las herramientas legales para sancionar los delitos cometidos por adolescentes. Por ahora, la máxima autoridad regional del Ministerio Público sostuvo que las modificaciones a la normativa deben evaluarse a partir de su aplicación y de la eficacia que demuestren en la imposición y el cumplimiento de las sanciones.

PURANOTICIA