En una jornada marcada por un fuerte compromiso participativo, el pueblo Rapa Nui concurrió masivamente a las urnas finalizando la consulta indígena llevada adelante por la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas (MOP) para avanzar en los estudios de una futura infraestructura marítima de atraque directo en la isla.

La consulta, orientada a definir los pasos iniciales para seguir con los estudios que permitan avanzar en un tipo de infraestructura que pueda mejorar la logística, la carga y el abastecimiento del territorio insular, movilizó a un total de 1.237 votantes considerando las mesas habilitadas en el colegio Lorenzo Baeza Vega como en las oficinas del MOP en Santiago y Valparaíso.

De acuerdo con el escrutinio preliminar de la jornada, la votación general a nivel de mesas arrojó un total de 593 preferencias por el "SÍ" (53,7%) y 512 preferencias por el "NO" (46,3%) en la pregunta central sobre el proyecto. Además, se registraron un total de 124 votos blancos y 6votos nulos, sumando un total de 1.235 sufragios.

Anakena Manutomatoma, comisionada electa de Codeipa, valoró la alta participación del pueblo Rapa Nui. “Estamos super contentos y agradecemos a todos los rapa nui que se tomaron su tiempo para venir hoy”, señaló.

Lo mismo indicó Sofía Faúndez Hey, quien participó como representante del pueblo Rapa Nui en la Etapa de Diálogo con el Estado. “Agradecemos la participación de todos los jóvenes que concurrieron y de todos los que hicieron partícipe a sus hijos para poder emitir su voto. Esta es la forma transparente de trabajar”, afirmó.

Desde el MOP se ha enfatizado reiteradamente que esta votación no define la construcción inmediata de una obra, sino que constituye el mecanismo de diálogo y consulta previa para autorizar o rechazar el inicio de los estudios de diseño, las posibles ubicaciones (como Haŋa Piko, Haŋa Hemū/cantera MOP, Vinapū y Papa Haoa), y el modelo de administración conjunta propuesto con participación mayoritaria del pueblo Rapa Nui, además de acoger una inquietud comunitaria histórica respecto a la regulación vehicular en el territorio insular.

En este sentido, la seremi de Obras Públicas de Valparaíso, Patricia Terán, valoró la alta participación del pueblo Rapa Nui en este proceso, ya que “constituye un hito para la isla y refleja su compromiso con las decisiones sobre su territorio. Ahora avanzaremos en la sistematización de los resultados y en la preparación de los antecedentes para la etapa de prefactibilidad, siempre junto a la mesa de seguimiento acordada durante el diálogo, manteniendo la participación del pueblo Rapa Nui en las próximas etapas”.

La masiva concurrencia de la comunidad Rapa Nui este 15 de noviembre ratifica el profundo interés y la responsabilidad cívica del pueblo Rapa Nui en la toma de decisiones estratégicas que definirán el desarrollo y el futuro de su territorio.

PURANOTICIA