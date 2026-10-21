Puchuncaví suma siete nuevos vehículos para reforzar áreas de salud, aseo y turismo

La comuna de Puchuncaví dio un importante paso en el fortalecimiento de sus servicios municipales con la incorporación de siete nuevos vehículos destinados a mejorar la atención de salud, optimizar la recolección de residuos domiciliarios y potenciar el desarrollo turístico del territorio.

La inversión, que supera los $1.000 millones, fue posible gracias al financiamiento del Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso y recursos provenientes del royalty minero, permitiendo renovar y ampliar el equipamiento municipal para responder de mejor manera a las necesidades de los vecinos y vecinas de las 22 localidades.

Uno de los principales avances corresponde al área de salud, con la incorporación de tres nuevas ambulancias a la red comunal. Dos de ellas fueron adquiridas mediante una inversión de $296.786.000, financiada a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), Circular 33, mientras que una tercera ambulancia AEB 4x4 fue financiada con recursos del royalty minero, por un monto de $166.600.000.

Estos nuevos vehículos permitirán fortalecer la capacidad de respuesta de la red de salud comunal, mejorar las condiciones de traslado de pacientes y ampliar la disponibilidad de equipamiento para enfrentar las necesidades de atención, especialmente en sectores que presentan mayores dificultades de acceso.

En materia de servicios municipales, se concretó la incorporación de tres nuevos camiones recolectores de residuos sólidos domiciliarios, mediante una inversión superior a los $484 millones, financiada por el Gobierno Regional de Valparaíso.

La adquisición permitirá modernizar la flota municipal, optimizar las labores de recolección de residuos en las distintas localidades y mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios que diariamente desarrollan esta importante tarea para la comunidad.

Por otra parte, el turismo también se verá fortalecido con la llegada de un nuevo minibús destinado a la Oficina de Turismo, adquirido mediante una inversión de $85 millones, financiada con recursos del Gobierno Regional de Valparaíso.

Este vehículo permitirá apoyar las actividades de promoción turística, facilitar el desarrollo de iniciativas en terreno y fortalecer el trabajo orientado a poner en valor los atractivos naturales, culturales y patrimoniales de Puchuncaví.

La incorporación de estos siete vehículos representa un avance en la modernización del equipamiento municipal y en el fortalecimiento de servicios fundamentales para la comunidad, mediante inversiones que buscan mejorar la eficiencia operativa y ampliar la capacidad de respuesta en el territorio.

Con estas nuevas adquisiciones, Puchuncaví continúa avanzando en el mejoramiento de sus servicios públicos, impulsando inversiones que contribuyen al bienestar de sus habitantes y al desarrollo de las 22 localidades de la comuna.

PURANOTICIA