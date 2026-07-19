Puchuncaví refuerza controles en los accesos a Avenida del Mar de Maitencillo por socavón en ruta F-30E

Con el objetivo de resguardar la seguridad vial y evitar una mayor congestión producto del socavón que afecta a la Ruta F-30E, a la altura de Marbella, equipos de la Municipalidad de Puchuncaví realizaron una inspección en terreno para reforzar los puntos de control en los accesos a la Avenida del Mar de Maitencillo, con especial énfasis en impedir el ingreso de camiones de alto tonelaje.

La visita de coordinación contó con la participación de la Secretaria Regional Ministerial (SEREMI) de Bienes Nacionales de la Región de Valparaíso, Leslie Cornejo; el Inspector Fiscal del Ministerio de Obras Públicas y equipos municipales, quienes revisaron las medidas de control, señalización y fiscalización que se mantendrán mientras permanezca la contingencia.

La administradora municipal de Puchuncaví, Yohana Cornejo García, señaló que la principal preocupación de las autoridades es garantizar un tránsito seguro para los vecinos y visitantes.

"Hoy la principal preocupación en materia de tránsito es el socavón que afecta a la Ruta F-30E. Queremos hacer un llamado a todos nuestros vecinos a transitar con la máxima precaución, respetando la señalización y las indicaciones de las autoridades, además de privilegiar las vías alternativas, como el camino por Aguas Blancas hacia Maitencillo", indicó.

Asimismo, hacen un llamado a las empresas a no hacer transitar camiones de alto tonelaje por los accesos a Avenida del Mar, en Maitencillo, ya que estamos reforzando los controles para resguardar la seguridad de los vecinos y evitar una mayor congestión mientras se mantiene el corte de la Ruta F-30E a la altura de Marbella".

Por su parte, la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales, Leslie Cornejo, destacó el trabajo coordinado entre las distintas instituciones para enfrentar la emergencia.

"Sabemos que una emergencia de esta magnitud, con precipitaciones como las que hemos enfrentado, es difícil de prever y nadie está completamente preparado para una situación así. Sin embargo, junto al municipio y al Inspector Fiscal del Ministerio de Obras Públicas hemos adoptado todas las medidas preventivas y de respuesta que estaban a nuestro alcance. Nuestro deber es proteger a la comunidad, y por eso hoy todos nuestros equipos se encuentran desplegados, trabajando de manera coordinada e integrada para atender las distintas emergencias y resguardar la seguridad de nuestros vecinos", señaló por su parte la autoridad.

La Municipalidad de Puchuncaví reiteró el llamado a los conductores a respetar la señalización dispuesta, seguir las instrucciones del personal en terreno y preferir las vías alternativas habilitadas, con el propósito de disminuir la congestión y contribuir a una circulación segura mientras se desarrollan las labores asociadas a esta emergencia.

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