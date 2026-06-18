Puchuncaví fortalece su red de salud con nuevas obras en Cesfam de Ventanas y la adquisición de moderna ambulancia 4x4

En una ceremonia realizada en el Cesfam de Ventanas, la Municipalidad de Puchuncaví inauguró la nueva sala de espera y la reposición de la techumbre del sector de ambulancias, iniciativas que representan una inversión de más de $59 millones y que buscan mejorar la atención y las condiciones de infraestructura para usuarios y funcionarios.

El proyecto contempló la construcción de una moderna sala de espera, diseñada para brindar mayor comodidad y dignidad a las personas que concurren al servicio de urgencias, además de la habilitación de una estructura especialmente destinada al estacionamiento de ambulancias, fortaleciendo la operatividad del establecimiento y la capacidad de respuesta ante emergencias.

En paralelo, además, se presentó oficialmente una nueva ambulancia AEB 4x4, adquirida con recursos provenientes del Royalty Minero, por un monto de $166.600.000. El nuevo vehículo permitirá mejorar la atención de emergencias y el traslado de pacientes, especialmente en sectores rurales y de difícil acceso de la comuna.

Estas inversiones buscan fortalecer la red de salud comunal, avanzando en infraestructura, equipamiento y mejores condiciones de atención para las familias de la comuna.

El alcalde Marcos Morales destacó que “estas obras y la incorporación de esta nueva ambulancia son una muestra concreta de nuestro compromiso con la salud pública. Estamos invirtiendo en infraestructura y equipamiento porque entendemos que nuestros vecinos merecen una atención digna, oportuna y de calidad, sin importar si viven en zonas urbanas o rurales”.

Con estas iniciativas, el Municipio de Puchuncaví busca consolidar una política de fortalecimiento de la atención primaria de salud, poniendo en el centro el bienestar de las personas y el desarrollo de una red sanitaria cada vez más moderna, eficiente y preparada para responder a las necesidades de la comunidad.

PURANOTICIA