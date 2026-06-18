Puchuncaví fortalece su red de salud con nuevas obras en Cesfam de Ventanas y la adquisición de moderna ambulancia 4x4

Municipio inauguró una nueva sala de espera, mejoró la infraestructura para ambulancias y presentó un nuevo vehículo de emergencia adquirido con recursos del Royalty Minero.
En una ceremonia realizada en el Cesfam de Ventanas, la Municipalidad de Puchuncaví inauguró la nueva sala de espera y la reposición de la techumbre del sector de ambulancias, iniciativas que representan una inversión de más de $59 millones y que buscan mejorar la atención y las condiciones de infraestructura para usuarios y funcionarios.
El proyecto contempló la construcción de una moderna sala de espera, diseñada para brindar mayor comodidad y dignidad a las personas que concurren al servicio de urgencias, además de la habilitación de una estructura especialmente destinada al estacionamiento de ambulancias, fortaleciendo la operatividad del establecimiento y la capacidad de respuesta ante emergencias.
En paralelo, además, se presentó oficialmente una nueva ambulancia AEB 4x4, adquirida con recursos provenientes del Royalty Minero, por un monto de $166.600.000. El nuevo vehículo permitirá mejorar la atención de emergencias y el traslado de pacientes, especialmente en sectores rurales y de difícil acceso de la comuna.
Estas inversiones buscan fortalecer la red de salud comunal, avanzando en infraestructura, equipamiento y mejores condiciones de atención para las familias de la comuna.
El alcalde Marcos Morales destacó que “estas obras y la incorporación de esta nueva ambulancia son una muestra concreta de nuestro compromiso con la salud pública. Estamos invirtiendo en infraestructura y equipamiento porque entendemos que nuestros vecinos merecen una atención digna, oportuna y de calidad, sin importar si viven en zonas urbanas o rurales”.
Con estas iniciativas, el Municipio de Puchuncaví busca consolidar una política de fortalecimiento de la atención primaria de salud, poniendo en el centro el bienestar de las personas y el desarrollo de una red sanitaria cada vez más moderna, eficiente y preparada para responder a las necesidades de la comunidad.
PURANOTICIA