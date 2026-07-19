Puchuncaví exige a CGE y Chilquinta acelerar la reposición del suministro eléctrico: más de 3 mil clientes se encuentran sin luz en la comuna

La Municipalidad de Puchuncaví intensificó las gestiones para exigir a las empresas distribuidoras CGE y Chilquinta una pronta reposición del suministro eléctrico, luego de las extensas interrupciones registradas a raíz del sistema frontal que afecta a la comuna.

Actualmente, más de 2.500 clientes de CGE permanecen sin suministro eléctrico, mientras que cerca de 600 clientes de Chilquinta continúan sin energía, principalmente en las localidades de Pucalán y Los Maquis, situación que mantiene a cientos de familias enfrentando serias dificultades.

El alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales Ureta, manifestó su preocupación por la lenta respuesta de ambas empresas distribuidoras, señalando que el municipio ha desplegado todos sus equipos administrativos, operativos y de emergencia para enfrentar esta contingencia, pero que la reposición del servicio eléctrico continúa siendo una de las principales problemáticas que afectan a la comuna.

"Las compañías eléctricas han estado al debe en la reparación y recuperación del servicio. Como municipio hemos estado reportando cada uno de los casos y trabajando en terreno desde el primer momento, pero hoy necesitamos que CGE y Chilquinta estén a la altura de esta emergencia y cumplan con la responsabilidad que les corresponde", afirmó el jefe comunal.

La autoridad comunal enfatizó que la falta de energía no solo afecta la iluminación de los hogares, sino también el funcionamiento de los Sistemas de Agua Potable Rural (APR), la atención de personas electrodependientes, adultos mayores, familias vulnerables y diversos servicios esenciales para la comunidad.

Con el objetivo de fortalecer las gestiones y canalizar de manera más eficiente los requerimientos de los vecinos, el municipio habilitó dos números de WhatsApp para recibir reportes con la georreferenciación de los sectores que aún permanecen sin suministro eléctrico.

Los vecinos pueden enviar sus antecedentes a los números +56 9 5425 7132 y +56 9 7736 1389, indicando la ubicación exacta y especificando si el servicio corresponde a CGE o Chilquinta. Toda la información será organizada por el equipo municipal y remitida a las empresas distribuidoras y a los organismos correspondientes, con el propósito de reforzar las gestiones para la pronta reposición del suministro.

Asimismo, el municipio continuará solicitando información permanente respecto de los tiempos estimados de reposición e insistirá en que se priorice la atención de los sectores con mayor afectación, especialmente donde existen personas electrodependientes, adultos mayores y vecinos en situación de vulnerabilidad.

Finalmente, el alcalde Marcos Morales Ureta realizó un enérgico llamado a ambas compañías a responder con la urgencia que demanda esta emergencia.

"Han transcurrido demasiadas horas sin electricidad para cientos de familias. Esta situación no puede seguir prolongándose. La energía eléctrica no solo permite iluminar los hogares; también es fundamental para el funcionamiento de los APR, el abastecimiento de agua y la atención de personas que dependen de equipos eléctricos para su salud. Desde el municipio seguiremos realizando todas las gestiones necesarias y oficiando cada uno de los casos que nos informen nuestros vecinos, pero le pedimos directamente a CGE y Chilquinta que cumplan sus compromisos y restituyan el servicio con la urgencia que la comuna de Puchuncaví necesita. En una emergencia como esta, las empresas también deben estar a la altura de las circunstancias", concluyó la autoridad comunal.

PURANOTICIA