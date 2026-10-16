Prueba de sirenas en el puerto de Valparaíso decepciona a vecinos por su bajo volumen y falta de alerta

Este viernes 16 de octubre, a las 12:00 horas, Terminal Pacífico Sur (TPS) llevó a cabo un ensayo preventivo en sus dependencias portuarias en Valparaíso, contemplado en el Plan de Mantenimiento del Sistema de Sirenas de Evacuación. La maniobra consideraba la emisión de una alarma sonora durante aproximadamente un minuto en las zonas operativas y los edificios administrativos.

Previamente, se informó que se trataba de una prueba de rutina destinada a verificar el correcto funcionamiento de los equipos, sin detener las actividades operativas ni realizar una evacuación. No obstante, debido a la geografía de la zona y la potencia de los dispositivos, se esperaba que el sonido fuera perceptible en distintos sectores de la ciudad.

Pese a estas previsiones, la jornada estuvo marcada por las críticas de vecinos y transeúntes del sector portuario, quienes señalaron que la señal sonora fue extremadamente débil o, derechamente, inaudible. Consultada sobre estos resultados, la empresa se limitó a indicar que se trataba de un procedimiento estrictamente interno y declinó emitir declaraciones públicas.

Entre las personas presentes, las reacciones no tardaron en evidenciar el descontento ante el bajo nivel sonoro del ensayo. Cynthia manifestó su escepticismo respecto de la utilidad del sistema frente a una eventual emergencia: "No, para nada, porque no se escucha nada. De hecho, acá con todo el ruido que hay acá, no sirve. Debe ser un poco más fuerte alertar, porque no alerta".

En la misma línea, Ruth sostuvo que este tipo de señales debe generar un impacto inmediato para asegurar una reacción oportuna de la población. Para ejemplificarlo, comparó la situación con las alarmas instaladas en otros establecimientos: "No porque no es más fuerte que lo que toca un buque, porque a nosotros nos pusieron, nosotros trabajamos en un colegio y nos pusieron sirenas, pero son ensordecedoras, o sea, te sale o sale, porque si no sale, la bulla lo ensordece".

La escasa percepción de la alarma también sorprendió a quienes conocían previamente la realización de la prueba gracias a avisos difundidos en plataformas digitales. Así lo señaló Marta, quien planteó la necesidad de aumentar la intensidad del sonido: "Falta un poquito más fuerte, que se escuche más". Por su parte, Violeta relató las dificultades para percibir el ensayo en medio del tránsito habitual de la comuna: "No lo escuchamos, porque en ese momento solo veníamos la micro. Y desde la micro no se escuchaba absolutamente nada".

La situación resultó aún más evidente entre quienes transitaban directamente por las inmediaciones del puerto. Mario aseguró que la alarma pasó completamente desapercibida durante su permanencia en el sector: "Nada, no escuché nada, nada, nada. Yo llegué a las 11 acá, y desde ahora que llegué, nada escuché".

El contraste entre las previsiones del ensayo y los testimonios recogidos en terreno dejó en evidencia el descontento de los ciudadanos ante el funcionamiento del sistema de alerta. Las opiniones expresadas apuntan a la necesidad de contar con sirenas de mayor alcance e intensidad, capaces de advertir eficazmente a la población y garantizar que la señal sea perceptible incluso en entornos con altos niveles de ruido, especialmente ante una emergencia real en la zona costera.

(Imagen Referencial)

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