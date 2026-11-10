Protesta en la ruta 5 Norte de La Ligua marcó el primer día de paro de camioneros en la V Región: tránsito se mantuvo parcial

Un grupo de conductores de camiones se encuentra manifestando su descontento por las alzas en el precio de los combustibles en la Ruta 5 Norte, a la altura del kilómetro 147, en la comuna de La Ligua. En un comienzo, los choferes bloquearon completamente el tránsito utilizando sus vehículos pesados.

Sin embargo, tras la llegada de Carabineros, se inició un diálogo con los manifestantes que permitió restablecer gradualmente la circulación vehicular.

Actualmente, el tránsito por el sector se mantiene habilitado de manera parcial, con una pista disponible en cada sentido (norte y sur). Además, se mantiene la restricción de la pista lenta en dirección al norte.

En paralelo, Carabineros desplegó personal en el sector de Catapilco, en la comuna de Zapallar, con el objetivo de controlar el flujo de tránsito desviado. La medida busca impedir que los vehículos pesados ingresen a la Ruta E-30-F e intenten cruzar por el puente mecano que conecta Catapilco con La Laguna, considerando que esta infraestructura está diseñada exclusivamente para el tránsito de vehículos menores.

(Imagen de El Liguano Noticias)

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