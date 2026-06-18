Proponen trasladar comunidad del colegio María Auxiliadora a establecimientos en cierre para evitar dispersión de alumnos

En el marco de las gestiones para reubicar a sus estudiantes, la comunidad del colegio María Auxiliadora de Viña del Mar está en proceso de reuniones con establecimientos que han anunciado o están en proceso de cierre, para evaluar una posible migración de matrículas.

La comunidad del colegio de inspiración salesiana, junto al diputado Hotuiti Teao (Ind-UDI), planteó esta fórmula en la Comisión de Educación y ante el Subsecretario de Educación, con quien se consiguió el compromiso de coordinar con el Seremi de Educación la búsqueda de cupos para la reubicación de los alumnos en otros establecimientos educacionales para el próximo año.

El diputado Teao sostuvo que la posibilidad debe ser evaluada como una salida para evitar la dispersión de la comunidad escolar, indicando que “hemos tenido noticia de que no solamente uno, sino que varios establecimientos hoy están con riesgo de cerrar por falta de matrícula. Por eso, le pedimos al subsecretario de Educación que estudie la posibilidad de llevar esta comunidad escolar a otro establecimiento a fin de que puedan terminar el año escolar 2026 con la tranquilidad y certeza de que el 2027 tendrán cupo en otro colegio”.

La opción surge debido a que, mientras el María Auxiliadora enfrenta una crisis económica y judicial que derivará en su cierre, otros establecimientos han anunciado el término de sus actividades debido a una marcada baja en sus matrículas. Sin embargo, es posible que la alternativa beneficie a una parte de los 615 estudiantes del colegio María Auxiliadora, debido a que otro colegio que ha anunciado su cierre imparte únicamente enseñanza básica, mientras que el establecimiento salesiano también cuenta con educación media.

Pese a esto, Teao señaló que, de funcionar esta fórmula, quizás se pueda evaluar la opción de abrir una alternativa de continuidad para el próximo año en una doble jornada. El legislador también enfatizó que una de las principales preocupaciones es evitar que la falta de certezas genere una fuga de estudiantes, lo que podría afectar las subvenciones comprometidas y acelerar el término del proyecto educativo antes de fin de año.

“El desafío de hoy es que los estudiantes, por esta falta de certidumbre no emigre antes de fin de año a otro colegio y, lamentablemente, se reabra la posibilidad que no lleguen a completar el año escolar. Preocupados de eso es que estamos trabajando junto a la comunidad escolar y a los profesores, pidiéndole al subsecretario que busque, a través del seremi, cupos que entreguen certezas a los apoderados de que sus hijos podrán terminar el 2026 en el María Auxiliadora sabiendo que el 2027 cuentan con otro colegio donde ir”, sostuvo.

El parlamentario además alertó que la comunidad escolar “está en el suelo” ante el inminente cierre y señaló que “tenemos alumnos que tienen un tremendo rendimiento académico, pero al conocer la noticia del término de su colegio, lamentablemente, están fallando en las pruebas”.

Considerando esto último, el diputado anunció que solicitará apoyo psicológico para la comunidad educativa a la ministra de Salud, May Chomalí, y aseguró que “vamos a realizar todos los oficios pertinentes” para apoyar a la comunidad en distintos aspectos.

Por su parte, la presidenta del Sindicato de Trabajadores del Colegio María Auxiliadora, y apoderada, Catalina Velásquez, señaló que "sabemos que hay muchas alternativas de colegios que hoy están cerrando y necesitamos la posibilidad de poder migrar, y esperamos que otro colegio nos pueda recibir para que podamos continuar con este proyecto”.

La representante recalcó que "si nosotros ahora estamos pensando en un cierre anticipado es únicamente porque si es que la subvención baja y hay un escape de estudiantes, lamentablemente, eso va a significar que va a bajar la matrícula, el copago y el proyecto educativo se va a terminar antes. Entonces tenemos que garantizar el cierre hasta fin de año que es la prioridad en estos minutos”.

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