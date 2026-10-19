Pronóstico de lluvias intensas reabren alerta por desprendimientos en Valparaíso y zonas interiores: "No lo podemos descartar"

El sistema frontal que se aproxima a la zona central del país podría generar un escenario de inestabilidad meteorológica en la región de Valparaíso, con lluvias intensas en cortos períodos, tormentas eléctricas y posibles granizadas. A estos fenómenos se suma el riesgo de desprendimientos de material en sectores de la región, en un contexto marcado por la combinación de factores atmosféricos y las características del territorio.

Así lo advirtió Pamela Henríquez, coordinadora jefa de Meteored Valparaíso, quien explicó a Puranoticia.cl que el evento estará acompañado por una configuración atmosférica que favorecerá el desarrollo de nubes convectivas, capaces de producir precipitaciones intensas en poco tiempo. Los efectos podrían sentirse desde la costa hasta la cordillera, principalmente durante este martes y parte del miércoles.

"Yo creo que eso es lo más preocupante, que estamos en un mes que no debiese llover con tal intensidad, pero todo indica que sí", señaló la especialista, quien explicó que entre los factores que inciden en este escenario se encuentran la presencia de El Niño, el aire frío en altura y las temperaturas superficiales más cálidas propias de la temporada de primavera que está viviendo el cono sur del continente americano.

Y es que el contraste entre las masas de aire frío en altura y el calor en superficie, sumado a una mayor disponibilidad de humedad, favorece la formación de nubes de tormenta. La experta advirtió que estas condiciones pueden provocar chubascos intensos en cortos períodos de tiempo, además de tormentas eléctricas y granizos.

A este escenario se suma la presencia de un río atmosférico que, aunque no alcanzaría una categoría extrema, sí se ubicaría entre los grados 1 y 2. De acuerdo con la coordinadora de Meteored Valparaíso, este fenómeno aporta más vapor de agua y contribuye a las precipitaciones previstas para los próximos días.

GRANIZOS Y TORMENTAS

Uno de los fenómenos que podría acompañar al sistema frontal es la caída de granizos, cuya ocurrencia dependerá del desarrollo y la intensidad de las nubes de tormenta.

La especialista explicó que estas precipitaciones sólidas se forman al interior de nubes de gran desarrollo vertical, donde las gotas de agua son impulsadas por corrientes ascendentes y descendentes, alcanzan zonas de temperaturas muy bajas y se van congelando. Cuando el granizo adquiere suficiente peso, cae hacia la superficie.

"Entonces es muy probable porque si el desarrollo es muy intenso, muy grande, muy desarrollado en la vertical, entonces de esa manera podríamos tener no solamente estas tormentas eléctricas, que han estado bastante comunes, sino que también estas intensa granizadas", advirtió Henríquez en diálogo con Puranoticia.cl.

Cabe hacer presente, además, que las tardes de esta semana podrían presentar condiciones más favorables para el desarrollo de estas tormentas, debido al comportamiento de las temperaturas máximas y a la inestabilidad atmosférica prevista.

POSIBLES DESPRENDIMIENTOS

Otro de los puntos de atención corresponde a las consecuencias que podrían tener las precipitaciones intensas sobre el territorio, especialmente en sectores de cerros y zonas donde las condiciones del suelo y la intervención humana pueden aumentar la exposición al riesgo, las que abundan en las comunas de la región de Valparaíso.

Henríquez recordó lo ocurrido en Las Condes, donde una celda convectiva muy intensa provocó precipitaciones que coincidieron con un sector impermeabilizado y afectado antes por un incendio. Además, la ausencia de vegetación que ayudara a frenar el escurrimiento del agua contribuyó a que esta descendiera por la ladera, causando un aluvión de magnitudes que no se habían visto en esa zona.

En el caso de Valparaíso, la coordinadora de Meteored indicó que ha observado un buen drenaje en los cerros frente a las precipitaciones, aunque advirtió que "obviamente no podemos descartar que se desprenda algún cerro y pueda generar algunas complicaciones", sostuvo, recordando que en períodos recientes se han registrado situaciones como socavones en la avenida España y en la avenida Altamirano.

La especialista también mencionó como ejemplo lo ocurrido en Portillo, en plena cordillera de Los Andes, donde una avalancha dejó tres muertos y evidenció los riesgos asociados a la presencia de nieve en un período en que no debiese haber tanta, junto con temperaturas más altas que favorecen su derretimiento durante las tardes.

En ese contexto, enfatizó la importancia de observar la evolución de las condiciones meteorológicas y anticiparse a posibles situaciones de riesgo, considerando tanto los fenómenos atmosféricos como las características de cada territorio.

Frente al sistema frontal previsto para el martes 20 y parte del miércoles 21, Pamela Henríquez recalcó a Puranoticia.cl la importancia de mantenerse atentos a la evolución del tiempo y a las posibles situaciones que puedan representar un riesgo, tanto en la costa como en los sectores interiores y cordilleranos de la región de Valparaíso.

PURANOTICIA