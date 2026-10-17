Prohíben el baño en playa de Cachagua tras detectar presencia de fragata portuguesa

La presencia de fragata portuguesa en la playa de Cachagua de la comuna de Zapallar, en la región de Valparaíso, motivó una advertencia a vecinos y turistas, y la prohibición del baño en el sector.

Lo anterior se debe a los riesgos que este organismo marino representa para la salud de las personas.

Según informó el municipio, el contacto con sus tentáculos puede provocar dolorosas lesiones, ardor e inflamación de la piel, incluso cuando los ejemplares se encuentran fuera del agua o aparentemente muertos.

Ante esta situación, las autoridades llamaron a extremar las precauciones, evitar manipular los ejemplares y mantener a niños alejados de las zonas donde se ha detectado su presencia.

Asimismo, recomendaron respetar las indicaciones de seguridad y evitar el ingreso al mar mientras se mantenga la restricción.

PURANOTICIA