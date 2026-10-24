Prohíben el baño en dos playas por presencia de Fragata Portuguesa en la Región de Valparaíso

La Seremi de Salud de la Región de Valparaíso decretó la prohibición de baño y de actividades recreativas en el mar y la playa en dos balnearios de la región, debido al avistamiento de ejemplares de Fragata Portuguesa (Physalia physalis).

La medida rige para Playa Ventanas, en la comuna de Puchuncaví, y Playa El Yatching, en la comuna de Algarrobo, luego de que se reportara la presencia de esta especie durante los últimos días. Hasta el momento, no se han informado casos de personas afectadas por contacto con estos organismos en los sectores señalados.

La Seremi de Salud de la Región de Valparaíso, Dra. Mariol Luan Pérez, explicó que la decisión busca prevenir posibles riesgos para la población y resguardar la salud de quienes visitan estos balnearios.

“Ante la presencia de Fragata Portuguesa en estas dos playas de nuestra región, hemos dispuesto la prohibición del baño y de las actividades recreativas en el mar y la playa, como una medida preventiva para proteger la salud de las personas. Hacemos un llamado a la comunidad a respetar esta disposición, mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar cualquier contacto con estos organismos, incluso si se encuentran varados en la arena o aparentemente muertos”, señaló la autoridad sanitaria.

La medida se encuentra sujeta a evaluación continua. Para ello, la Seremi de Salud mantendrá una coordinación permanente con los equipos de las Capitanías de Puerto y de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR), con el objetivo de recibir información oportuna sobre nuevos avistamientos, eventuales personas afectadas y las condiciones que permitan evaluar el levantamiento de la restricción sanitaria.

Asimismo, la autoridad recordó que el incumplimiento de esta medida será sancionado conforme a lo establecido en el Libro X del Código Sanitario.

¿QUÉ ES LA FRAGATA PORTUGUESA Y CUÁLES SON LOS RIESGOS?

La Fragata Portuguesa (Physalia physalis) es un organismo marino que suele confundirse con una medusa, pero corresponde a una colonia de organismos especializados que actúan de manera coordinada. Se caracteriza por una estructura flotante de color azulado o violáceo y tentáculos que pueden extenderse varios metros bajo el agua.

Su contacto puede provocar lesiones dolorosas en la piel, irritación y otros efectos que, dependiendo de la exposición y de la condición de la persona afectada, pueden revestir mayor gravedad.

Es importante tener presente que sus tentáculos mantienen su capacidad urticante, incluso, cuando el organismo está fuera del agua o aparentemente muerto. Por esta razón, no se debe tocar ni manipular ejemplares que se encuentren en la arena o flotando en el mar.

RECOMENDACIONES ANTE LA PRESENCIA DE FRAGATA PORTUGUESA

La Seremi de Salud entrega las siguientes recomendaciones para prevenir accidentes:

No bañarse ni realizar actividades recreativas en el mar o la playa en los sectores donde rige la prohibición sanitaria.

No tocar la Fragata Portuguesa, ni sus tentáculos, aunque se encuentre muerta o varada en la arena.

Evitar caminar descalzo o acercarse a ejemplares que se encuentren en la orilla.

No manipular estos organismos ni intentar retirarlos por cuenta propia.

Respetar las indicaciones de las autoridades marítimas y sanitarias, así como la señalización instalada en los balnearios.

Informar a las autoridades competentes si se observa la presencia de nuevos ejemplares.

¿QUÉ HACER EN CASO DE CONTACTO CON UNA FRAGATA PORTUGUESA?

La Seremi de Salud, Dra. Mariol Luan Pérez, indica que, en caso de contacto con este organismo, se recomienda actuar de la siguiente manera:

“Hay que salir del agua inmediatamente, evitando tocar la zona afectada con las manos desnudas. No tienen que frotarse la piel ni rascarse la lesión, ya que esto puede agravar la liberación de sustancias urticantes. Tampoco hay que aplicar agua dulce, alcohol, vinagre, orina ni otros remedios caseros, puesto que pueden empeorar la reacción o no ser apropiados para este tipo de lesión, ni intentar retirar los tentáculos con las manos desnudas, solicitando inmediatamente asistencia para su retiro seguro con protección en las manos y siguiendo las indicaciones del personal de salud”.

Luan señaló que se debe acudir a un centro asistencial para recibir evaluación y tratamiento, especialmente si el dolor es intenso o persiste y, “si se presentan dificultades para respirar, dolor torácico, mareos intensos, desmayo u otros síntomas generales hay que solicitar atención de urgencia inmediatamente”.

La autoridad sanitaria reiteró el llamado a la prevención y a la colaboración de la comunidad, enfatizando que respetar las medidas dispuestas es fundamental para evitar accidentes y proteger la salud de las personas que concurren a las playas de la Región de Valparaíso.

PURANOTICIA