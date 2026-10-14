Prófugo de la justicia fue detenido en San Antonio con arma de fuego robada y más de 100 envoltorios de droga

Un hombre de 23 años que mantenía dos órdenes de detención vigentes fue arrestado por Carabineros en el sector de Bellavista, en San Antonio, luego de intentar escapar de un control policial. Durante el procedimiento, los funcionarios encontraron un arma de fuego con encargo por robo, más de 100 envoltorios de droga y dinero en efectivo.

El operativo se desarrolló en el marco de patrullajes preventivos realizados por personal de la Sección Centauro de Carabineros. Al acercarse al individuo para efectuar un control de identidad preventivo, este huyó a pie, siendo alcanzado por los funcionarios luego de arrojarse a una zanja.

Tras establecer su identidad, se comprobó que el sujeto mantenía dos órdenes de detención pendientes: una por el delito de hurto simple y otra por tráfico de drogas en pequeñas cantidades, esta última para el cumplimiento de una condena.

A ello se sumó el hallazgo de un arma de fuego que registraba encargo por robo.

En la revisión superficial de sus vestimentas, los funcionarios también encontraron más de 100 envoltorios de distintas sustancias, entre ellas cocaína, marihuana y pasta base, además de dinero en efectivo.

Cabe hacer presente que el detenido fue puesto a disposición del tribunal.

PURANOTICIA