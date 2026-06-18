Prófugo de la justicia cayó tras esconderse en un hoyo entre arbustos: desbaratan banda ligada a robos en Valparaíso y Viña del Mar

Un amplio operativo liderado por la Fiscalía Local de Valparaíso y ejecutado por personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros permitió la captura de un sujeto que permanecía prófugo de la justicia y que es sindicado como integrante de una banda dedicada a cometer robos en viviendas de Valparaíso y Viña del Mar.

La diligencia se desarrolló durante la madrugada en Valparaíso y puso fin a la búsqueda del último integrante de un grupo investigado por una serie de robos en lugar habitado registrados durante el mes de abril en distintos cerros de ambas comunas.

El mayor Felipe Castillo, comisario de la 8ª Comisaría Florida, señaló que "se logra la detención de un prófugo de la justicia, el cual ya mantenía una orden de aprehensión vigente", agregando que ésta se ejecutó durante horas de la madrugada en la comuna de Valparaíso, específicamente en uno de los domicilios donde se mantenía la orden de entrada y registro por el Juzgado de Garantía de Valparaíso.

Asimismo, indicó que al momento de la intervención policial el imputado intentó escapar, detallando que "saltó desde una ventana de aproximadamente 10 metros y se despojó de una pistola con dos cargadores y munición en su interior". De igual forma, explicó que luego "huye de personal de Carabineros hasta un sector frondoso de árboles". En ese contexto, sostuvo que los uniformados trabajaban con equipo dron y cámaras térmicas, por lo que advirtieron que excavó un hoyo entre los arbustos, pero que finalmente "se logra la detención una hora y media después".

Respecto de la investigación, el oficial manifestó que "el imputado se encuentra vinculado al delito de robo al lugar habitado en las comunas de Valparaíso y Viña del Mar, donde participaba en una banda compuesta de a lo menos tres personas".

Además, recordó que dos personas están en prisión preventiva, pero que "faltaba este último participante de la banda" y que "estas especies fueron levantadas por personal especializado en el sitio del suceso, específicamente en el domicilio", tratándose de "evidencias vinculantes a los delitos donde se indaga su participación".

Por su parte, el fiscal jefe de Valparaíso, Elizardo Tapia, explicó que "el día 4 de junio de este año conformamos un grupo de tarea con las distintas SIP de Valparaíso y con fiscales, para trabajar los delitos de robo que afectan a nuestra comuna". En ese sentido, señaló que "en el marco de esas coordinaciones, se desarrollaron diligencias para esclarecer tres robos en lugares habitados que ocurrieron en la comuna de Valparaíso durante el transcurso del mes de abril en distintos cerros de la comuna".

El persecutor agregó que "el factor común era la utilización de un automóvil de color rojo, marca Kía, donde se desplazaban los autores de estos delitos", precisando que "se solicitó una orden de detención para dos de los integrantes de esta banda el día 12 de junio y, en paralelo, el mismo día 12 de junio, dos de los integrantes de este grupo fueron detenidos en flagrancia en Viña del Mar por robos en lugar habitado que ocurrieron en el sector de Recreo".

Tapia explicó que "quedaba pendiente detener a uno de estos tres sujetos, que fue el procedimiento que se hizo ayer con una entrada de registro en su domicilio en Valparaíso", destacando que "el resultado de la diligencia fue exitosa". Asimismo, detalló que "se incautó armamento, un arma de fuego tipo pistola, munición, las vestimentas que se utilizaron en la comisión de los delitos, toda vez que tenemos registros de videograbaciones respecto de cada uno de los robos".

Finalmente, el fiscal informó que "de esta forma, esta persona va a ser formalizada por los tres robos que ocurrieron en el mes de abril en Valparaíso" y adelantó que "la Fiscalía va a solicitar su prisión preventiva, porque actualmente él estaba cumpliendo una medida de libertad vigilada por una condena por otro robo en lugar habitado que ocurrió también en Valparaíso el año pasado".

Con la captura de este último integrante, la investigación permitió desarticular a la banda que era indagada por una serie de robos en viviendas de Valparaíso y Viña del Mar, causa que continúa siendo desarrollada por la Fiscalía Local de Valparaíso junto a personal especializado de Carabineros.

PURANOTICIA