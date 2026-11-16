Proceso para elegir al próximo fiscal regional de Valparaíso queda en suspenso tras acogerse recurso de una candidata excluida

Un giro de último minuto modificó el proceso para definir al próximo fiscal regional de Valparaíso. La Corte de Apelaciones de La Serena acogió la solicitud de la fiscal Greta Fuchslocher y decretó una orden de no innovar que obliga a detener el procedimiento destinado a conformar la terna de candidatos para encabezar el Ministerio Público en la Quinta Región.

La resolución se conoció mientras la Corte de Apelaciones de Valparaíso tenía previsto desarrollar una audiencia pública con los postulantes al cargo.

Ahora, la presidenta del tribunal de alzada porteño, Silvana Donoso, deberá informar al pleno sobre la decisión adoptada por la Corte de Coquimbo, instancia que tenía programado escuchar a los aspirantes durante este lunes 16 de noviembre.

La medida cautelar representa un cambio respecto de lo ocurrido la semana pasada, cuando la Corte de La Serena había rechazado inicialmente la orden de no innovar solicitada por la persecutora. Frente a esa decisión, su defensa presentó una reposición que finalmente fue acogida por aquel tribunal de alzada.

"Se presentó un recurso de protección en La Serena, que decidió, luego que no consiguió la orden de no innovar, ahora concederla a través de una reposición, y eso paraliza todo el procedimiento de elección del fiscal regional. Tenemos que esperar que se resuelva el recurso de protección", indicó la ministra Silvana Donoso.

Según consigna La Tercera, el conflicto se originó luego de que Fuchslocher quedara fuera del concurso por su vínculo matrimonial con Guillermo Sánchez, fiscal jefe de Limache. A través de un recurso de protección patrocinado por los abogados Gonzalo Yussef y Sebastián Gómez, la persecutora cuestionó la legalidad de esa exclusión y sostuvo que la eventual incompatibilidad podía resolverse antes de asumir el cargo.

Como respaldo, la acción judicial expone precedentes de otros procesos de selección en que postulantes casados con fiscales de la misma jurisdicción pudieron competir por el cargo. Entre ellos menciona los nombramientos de Solange Huerta, en 2008, y Lorena Parra, en 2021, además de las postulaciones de Claudia Turra y Pablo Fritz a las fiscalías regionales de La Araucanía y Ñuble, respectivamente.

La defensa plantea que situaciones de esta naturaleza podrían solucionarse mediante medidas como el traslado del cónyuge, sin que ello implique necesariamente impedir la participación en el concurso.

Cabe precisar que la orden de no innovar tiene carácter provisional y no significa que la Corte haya resuelto el fondo del recurso. A partir de ahora, deberá continuar la tramitación de la acción, lo que contempla solicitar un informe a la Corte de Apelaciones de Valparaíso y eventualmente escuchar alegatos antes de determinar si acoge o rechaza la presentación de Fuchslocher.

Por ahora, la consecuencia inmediata es que el proceso para elaborar la terna de fiscal regional de Valparaíso queda paralizado a la espera de los próximos pasos judiciales.

PURANOTICIA