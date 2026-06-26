Prisión preventiva para padre e hijo formalizados por secuestro y homicidio calificado de adolescente en Santa María

El Juzgado de Garantía de San Felipe decretó la medida cautelar de prisión preventiva para S.H.R.G. (55) y J.A.R.C. (24), padre e hijo imputados como autores del delito de homicidio calificado en perjuicio del adolescente A.J.M.H., de 17 años, cuyo rastro se había perdido el pasado 23 de junio en la comuna de Santa María.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, el menor fue obligado a subir a una camioneta Ford Ranger tras salir de su domicilio. Luego de caer en contradicciones ante la policía, el progenitor confesó el crimen y reveló el paradero de la víctima, guiando al personal policial hasta la cuesta El Manzano, en Putaendo, lugar donde se constató el hallazgo de un cuerpo calcinado que está en proceso de identificación científica.

Previo a la resolución judicial, el teniente Fabián Lagos, del Servicio de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) de Carabineros, detalló que “en virtud de las diligencias investigativas en terreno, se logró la vinculación directa de dos sujetos, ambos de sexo masculino y mayores de edad, padre e hijo, en la desaparición de un menor, a quien habrían secuestrado y posteriormente realizado el homicidio del mismo”. El móvil del crimen estaría presuntamente ligado a una denuncia previa realizada por el imputado de 55 años por el robo de una bicicleta, donde sindicaba al adolescente.

El brutal crimen ha provocado profunda conmoción en la zona. El alcalde de Santa María, Claudio Zurita, manifestó el dolor de la comunidad tras reunirse con la familia afectada: “Estamos tristes, consternados por esta noticia. Santa María está triste, está de duelo y llorando por uno de los nuestros que falleció”.

El tribunal determinó un plazo cerrado de 120 días para el desarrollo de la indagatoria, período en el cual los imputados permanecerán privados de libertad. Finalmente, cabe destacar que no hubo mayores detalles del móvil del crimen debido a que la investigación fue declarada desierta.

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