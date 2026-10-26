Prisión preventiva para hombre acusado de entrar a la casa de su expareja y robar un cilindro de gas en San Felipe

En prisión preventiva quedó un hombre de 26 años formalizado por el delito de robo en lugar habitado, luego de ser detenido por Carabineros tras un presunto ingreso a la vivienda de su expareja en San Felipe.

Según informó Los Andes Online, el hecho ocurrió cerca de las 7:00 horas, cuando el sujeto habría escalado el cierre perimetral del inmueble para acceder a la propiedad y sustraer un cilindro de gas.

La mujer se encontraba durmiendo cuando escuchó ruidos que alertaron sobre lo que ocurría en el lugar. Al despertar y advertir la situación, llamó a Carabineros.

En ese contexto, el imputado habría señalado que su presencia en la vivienda tenía como propósito visitar a los hijos que ambos tienen en común.

El detenido es de nacionalidad venezolana y, de acuerdo con los antecedentes recogido, se encontraría en situación migratoria irregular y en condición de calle.

Tras su detención, el hombre fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de San Felipe, donde se realizó la audiencia de formalización.

La magistrada María de Los Ángeles Ceardi decretó la prisión preventiva al estimar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, dispuso su ingreso al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Los Andes.

El tribunal estableció un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación.

(Imagen de referencia)

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