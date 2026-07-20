"Primero lo perdimos con el fuego y ahora con el agua": el drama de los damnificados del megaincendio tras las lluvias Viña del Mar

Una dramática realidad enfrentan los habitantes de la parte alta de Viña del Mar, donde a la millonaria y dolorosa pérdida provocada por el megaincendio ocurrido en 2024 se suma ahora la devastación generada por el reciente sistema frontal.

Los vecinos de Villa Independencia denuncian sentirse abandonados por las autoridades locales y de vivienda, en medio de una doble catástrofe que los obliga, una vez más, a reconstruir sus vidas desde cero.

El intenso temporal de viento y lluvia golpeó con especial fuerza a un sector que aún permanece marcado por las consecuencias del fuego. De acuerdo con las dirigentas vecinales, el escenario actual es crítico debido a la precariedad de las viviendas de emergencia, la falta de infraestructura adecuada y la ausencia de soluciones definitivas para las familias afectadas.

EL GOLPE DEL AGUA

Para muchos habitantes, las lluvias significaron revivir una pesadilla que parecía no terminar. Fabiola León, vecina de calle Los Riscos, relató en Puranoticia.cl, las complejas horas que enfrentaron los residentes de la zona alta debido a los cortes de luz y los chispazos registrados en los postes eléctricos.

"Hay que pensar que todavía, acá en la Villa Independencia, hay muchas casas de emergencia, y las casas de emergencia, obviamente por su mismo nombre, son mucho más débiles ante la inclemencia de un tiempo como el que tuvimos esos dos días".

La dirigenta explicó además las dificultades geográficas del sector, donde la fuerza del agua y el arrastre de piedras aumentan los riesgos para los vecinos, especialmente por la falta de obras de mitigación.

"El agua baja con mucha fuerza, con mucha piedra, y hace muy peligroso el transitar por la población", detalló León, quien advirtió que la ausencia de muros de contención y pavimentación convierte los desplazamientos cotidianos en verdaderos desafíos para la comunidad.

Según el catastro elaborado por los propios dirigentes vecinales, la emergencia está lejos de ser menor. Más de 60 personas resultaron damnificadas solo en Villa Independencia producto del sistema frontal, cifra que refleja la magnitud del impacto.

"Hicimos un catastro acá en la Villa Independencia, y tenemos más de 60 personas damnificadas, solo en la Villa Independencia", alertó León.

PERDERLO TODO POR SEGUNDA VEZ

El testimonio de Lisbeth Inostroza representa el dolor de quienes han enfrentado una doble tragedia. Durante el megaincendio, perdió su vivienda ubicada en calle Nagilán y también a sus abuelos.

Tras intentar comenzar nuevamente, compró un terreno en el paradero 8 y recibió su nueva vivienda apenas cuatro días antes de que el temporal de viento provocara que el techo fuera completamente arrancado durante la madrugada del viernes.

"Yo fui damnificada del incendio (...) Primero lo perdimos con el fuego, y ahora lo estamos perdiendo con el agua", lamentó Inostroza.

La vecina cuestionó duramente la respuesta de las autoridades gubernamentales y municipales, asegurando que su familia cumple con todos los requisitos legales para acceder a la reconstrucción definitiva en el terreno original, el cual se encuentra regularizado.

"Mi mamá lleva esperando su reconstrucción, tiene papeles al día, todo al día. Tenemos a nuestros familiares fallecidos. Imagínense que al presidente Kast le mandan una carta y ni siquiera responden. Aquí ya hablan siempre de que están presentes... Pero no, mentira, eso es falso. La Muni, la gente no está presente. Yo estoy ahora con mis papás en una casa de emergencia y estamos hablando que el incendio fue hace dos años".

Además del daño material, los vecinos denuncian una profunda afectación emocional y la falta de acompañamiento en salud mental para quienes han debido enfrentar pérdidas consecutivas.

"Nadie piensa tampoco en lo espiritual. Es bastante difícil... Yo a veces digo ¿por qué a mí? Yo sé que ahora voy a tener que volver a pararme sola", expresó Inostroza.

VIVIR LEJOS DE LOS FOCOS

La sensación de abandono y desconexión con el resto de la comuna se repite entre los habitantes de la parte alta de Viña del Mar. Los vecinos aseguran sentirse alejados de las prioridades de la ciudad, pese a que Villa Independencia cumple un rol clave como punto de conexión y abastecimiento para otras poblaciones del sector, como Villa Roger, Puesta del Sol, Manuel Bustos y Villa Arauco.

Los residentes cuestionan además la lentitud en los proyectos de diseño vial y aseguran que existe una exclusión histórica respecto del desarrollo urbano de la comuna.

"Estamos al frente del otro Viña del Mar, del que está lejos de la luz, el Festival de Viña, el que está lejos de la Avenida Perú (...) No estamos dentro de la ciudad. Estamos lejos de la ciudad, tenemos problemas de locomoción, tenemos problemas de transporte", concluyó León.

A dos años del megaincendio y tras un nuevo golpe de la naturaleza, los vecinos de Villa Independencia exigen respuestas concretas por parte del Serviu y el Ministerio de Vivienda, solicitando que se aceleren los procesos de reconstrucción y que las soluciones definitivas lleguen a familias que aseguran seguir esperando.

PURANOTICIA