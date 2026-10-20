Primeras lluvias provocan desprendimiento de rodados en la Av. España de Valparaíso

Las primeras precipitaciones que se registran en la zona costera de la región de Valparaíso ya generan algunas complicaciones en la comuna puerto.

Una de ellas ocurrió en el sector Yolanda, en plena avenida España, donde se produjo un desprendimiento menor de rodados hacia la vía en dirección a Viña del Mar.

A raíz de esta situación, se iniciaron trabajos en el lugar que mantienen inhabilitada la pista derecha de la arteria que conecta las principales comunas de la región, específicamente en el tramo comprendido entre las calles Amalia Paz y San Luis.

La situación fue informada por Transporte Informa a través de sus redes sociales, donde advirtieron sobre las dificultades para circular por este sector de Valparaíso.

"Precaución por trabajos en Avenida España, sector Yolanda", señalaron desde la plataforma, detallando que las labores se deben a un "desprendimiento menor de rodados a la vía".

Asimismo, reiteraron el llamado a los conductores a "transitar con precaución" por el sector mientras se mantienen los trabajos y la restricción de la pista derecha.

PURANOTICIA