Presidente Kast visita el SHOA en Valparaíso y destaca el trabajo colaborativo de prevención ante sistema frontal

El Presidente José Antonio Kast llegó a Valparaíso para sostener una reunión de trabajo en el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), en el marco de las medidas preventivas activadas por el Gobierno ante el sistema frontal que comenzará a afectar al país a partir de este miércoles y que tendrá impacto en diez regiones, con especial intensidad en la zona centro-sur.

Durante la visita, el Mandatario realizó un recorrido por las instalaciones del SHOA para conocer los análisis técnicos y el estado de situación climática, con el propósito de adoptar las medidas necesarias para prevenir y mitigar los efectos del evento meteorológico sobre la población. En la instancia, el jefe de Estado insistió en el llamado a prepararse para la contingencia y al autocuidado.

"Lo que podemos hacer hoy día es pedirle a la ciudadanía que, así como el Estado se está anticipando, que cada vecino a lo largo de las zonas afectadas se prepare. El gobernador lo señalaba, el delegado y los distintos ministros. En cosas tan básicas como tener un kit con lo necesario en caso de – Dios no lo quiera– se corte la luz. Cómo acudimos en ayuda del vecino. Cómo aplicamos ese dicho ‘del buen vecino’, de personas que hoy día están solas y que quizás no van a tener las condiciones para enfrentar esta tragedia. Que aquellas personas que sean electrodependientes estén bien cubiertas".

Luego, la autoridad agradeció "el profesionalismo de nuestras Fuerzas Armadas, que también se ha podido desarrollar por la colaboración conjunta de los distintos entes, hablábamos con el gobernador y él nos señalaba que en temas presupuestarios también hay que prender una alerta preventiva para cuando se haga la discusión presupuestaria, para que los recursos estén siempre disponibles para este tipo de emergencias y no sea necesario muchas veces recurrir al gobierno regional para solventar gastos que debieran ser gastos o inversiones permanentes de las distintas instituciones”.

Luego agregó que “nosotros no podemos evitar un evento climático, un maremoto, un tsunami, pero sí podemos prevenir en lo que podamos. Es imposible que podamos prevenir todo”.

Cabe señalar que el sistema frontal se proyecta como un evento de consideración para la zona centro-sur del país, por lo que el Ejecutivo ha activado los protocolos de monitoreo y alerta temprana a fin de resguardar la seguridad de las personas y estar en condiciones de responder con rapidez ante cualquier situación de emergencia que se genere en las regiones afectadas.

La reunión contó con la presencia de autoridades de la Armada, representantes regionales y parlamentarios de la zona.

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