Presidente Kast por fatal atropello en Viña del Mar: “La tragedia enluta a todo el país”

El Presidente de la República José Antonio Kast, se refirió durante este domingo al atropello fatal que tuvo lugar en la feria Caupolicán de Viña del Mar, el cual dejó un saldo de seis personas fallecidas, y siete personas heridas, dentro de ellas dos lactantes.

A través e sus redes sociales, el mandatario sostuvo que “la tragedia ocurrida en Viña del Mar enluta a todo el país. Expreso mis condolencias a las familias de las víctimas y mi apoyo a quienes resultaron heridos”.

“Todas las instituciones del Estado están trabajando para atender a los afectados y establecer con total claridad las responsabilidades de este doloroso hecho”, añadió el Jefe de Estado en una publicación compartida en X.

Cabe recordar que la Armada de Chile confirmó que el chofer se trata de un funcionario perteneciente a la institución, quien se encontraba fuera de servicio conduciendo un vehículo particular. Además se confirmó que fue detenido, a la espera de la formalización que se realizará la jornada de este lunes.

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