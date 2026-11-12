Presentan indicación al Presupuesto para establecer reparación económica a familiares de víctimas del megaincendio de 2024

El diputado Hotuiti Teao presentó una indicación al Presupuesto 2027 para establecer una reparación económica a las familias de los 138 fallecidos en el megaincendio que afectó a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana en febrero de 2024.

“La responsabilidad del Estado no puede quedar impune”, sostuvo Teao, quien explicó que la indicación fue presentada en la partida presupuestaria de Conaf, reiterando una iniciativa que no fue acogida durante la administración anterior.

“Sabemos que el dinero nunca va a compensar la pérdida de un familiar ni tampoco va a calmar los corazones, pero de alguna manera el Estado tiene que hacerse cargo”, afirmó el legislador, quien recordó que en dos comisiones especiales investigadoras relacionadas a la tragedia de hace casi tres años se concluyó “hubo omisión y negligencia", agregando que "esto no solamente fue responsabilidad de particulares”.

En ese contexto, hizo un llamado al Presidente Kast para que “reciba a los representantes, escuche cada una de las cosas que tienen que decir estas personas”, comprometiendo su acompañamiento hasta conseguir una reparación.

De igual forma, el diputado (Ind. - UDI) cuestionó la ausencia de una política pública estandarizada frente a desastres y planteó avanzar en un sistema sustentado en cuatro pilares: prevención, manejo de emergencias, reconstrucción y reparación.

Por su parte, la diputada Chiara Barchiesi (Partido Republicano) señaló que "es tan importante el proyecto que estamos empujando y que tenemos que trabajar rápidamente en este Congreso Nacional para derogar la Ley 19.856”.

Asimismo, recalcó que las 138 víctimas fatales “no son sólo un número, eran personas amadas por los familiares que hoy día nos acompañan”, y enfatizó que “es fundamental que los criminales cumplan las condenas para que realmente haya justicia”.

En tanto, Claudio Ugalde, hijo de María Cristina Ugalde, fallecida durante el incendio, expresó al respecto que "la justicia no es solo que alguien caiga en la cárcel (...) también las autoridades tienen que hacerse responsables”,.

Carlos Orellana, padre de Anastasia, quien actualmente tendría 17 años, manifestó que “nos mataron, definitivamente nos mataron. Del 2 de febrero en adelante nuestra vida cambió total y completamente”. Además, pidió al Presidente José Antonio Kast que escuche a los familiares y considere su demanda de justicia y reparación.

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