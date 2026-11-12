Prefecturas de la PDI en Valparaíso, Viña del Mar y Los Andes tienen nuevos jefes tras reestructuración del Alto Mando institucional

La Policía de Investigaciones (PDI) oficializó una serie de cambios en las jefaturas de tres prefecturas de la Región Policial de Valparaíso, encabezada por la prefecta inspectora Polly Ureta Aburto.

Las designaciones forman parte de un proceso de reestructuración nacional del Alto Mando institucional, orientado a fortalecer la gestión operativa y dar continuidad al trabajo investigativo en las distintas jurisdicciones.

Los movimientos comenzaron en la Prefectura de Viña del Mar, donde asumió el subprefecto Patricio Henríquez Rivero, en reemplazo del prefecto inspector Patricio Flores Pinto, quien fue destinado a Santiago para asumir la conducción de la Jefatura Nacional Antinarcóticos.

También se concretaron cambios de mando en la Prefectura Provincial de Valparaíso, donde asumió como jefe el prefecto Mauro Gutiérrez Ibáñez, quien anteriormente se desempeñaba al mando de la Brigada Investigadora de Robos de Calama.

Por su parte, la Prefectura Provincial de Los Andes quedó bajo la dirección del prefecto Christian Sayago Reyes, quien anteriormente encabezaba la Prefectura Provincial El Loa. El oficial asumió en reemplazo del prefecto Mauricio Villanueva Flores, trasladado a Santiago para liderar la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional Metropolitana.

En paralelo, la institución confirmó la continuidad del prefecto Christian Salinas Campos al mando de la Prefectura Provincial de San Antonio, ratificándolo para un segundo período de gestión.

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