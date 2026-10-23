Prefecta inspectora Polly Ureta asume jefatura regional de la PDI en Valparaíso: foco lo pondrá en combatir el crimen organizado

La región de Valparaíso cuenta con una nueva máxima autoridad al mando de la Policía de Investigaciones (PDI). Tras tres años de gestión encabezados por el prefecto inspector Guillermo Gálvez, periodo marcado por emblemáticas indagatorias, como el caso del «Tren de Mar» y las investigaciones vinculadas al megaincendio, asumió oficialmente como nueva jefa de la Región Policial de Valparaíso la prefecta inspectora Polly Ureta Aburto. El cambio de mando se produce en un escenario complejo en materia de seguridad, donde la nueva autoridad buscará dar continuidad al trabajo investigativo y fortalecer el combate contra la delincuencia organizada en una de las regiones más pobladas del país.

En su llegada al cargo, Ureta valoró la designación institucional y destacó que su experiencia previa como prefecta provincial de Valparaíso, función que desempeñaba desde febrero, le entrega una perspectiva más cercana de la realidad local y sus desafíos. "Saliendo del cargo de prefecto provincial de Valparaíso me permite tener como una mirada un poco más cercana de la región y creo que dentro de las cosas que están ocurriendo en la región a nivel de criminalidad, nuestros policías, nuestras brigadas están trabajando intensamente en lo que tienen que ver con homicidios", señaló la nueva jefa regional.

Asimismo, destacó los avances en la resolución de delitos y la disminución de casos pendientes: "Se han bajado los índices de los homicidios sin resolver o con imputados conocidos, lo mismo en los robos, ha habido hartos resultados y así en muchas otras áreas que yo creo que el trabajo permanente de la policía va a ir dando los resultados que se notan diarias".

Por su parte, el prefecto inspector Guillermo Gálvez realizó un balance positivo de sus tres años al frente de la institución, destacando el trabajo colaborativo con los equipos de detectives y el respaldo de la ciudadanía. "Creo que al hacer el balance final, me llena de orgullo", expresó, al recordar los operativos desarrollados contra organizaciones criminales de alta complejidad. "Creo que no podíamos permitir en el caso del tren del mar o de estas organizaciones criminales se asentaran de esa forma en la región, y estamos día a día luchando y nuestra jefa regional que toma el mando hoy junto con los equipos, los prefectos que están obviamente seguirán trabajando de la misma forma para evitar de que en nuestra región se cometan los delitos que se están cometiendo", puntualizó el exjefe regional.

Consultada sobre los desafíos operativos de una zona densamente poblada y con particularidades institucionales, la prefecta inspectora Ureta recalcó la importancia de resguardar puntos estratégicos del territorio y compatibilizar estas tareas con el funcionamiento operativo de la institución. En ese contexto, destacó la presencia del Congreso Nacional en la región como uno de los factores que deben considerarse en su gestión. "Aquí mi desafío principal siempre tiene que ver también con lo que decía el señor Gálvez, que tiene que ver con que en esta región tenemos al Congreso, eso por una parte y hacer que eso vaya de la mano con la operatividad de la policía, que eso avance y que esté en funcionamiento para mí eso es lo fundamental", indicó.

Finalmente, la nueva jefa policial subrayó que la modernización tecnológica y el fortalecimiento del análisis criminal serán fundamentales para obtener resultados en futuras investigaciones. Ureta sostuvo que la institución enfrenta el desafío de continuar avanzando en estas áreas, con el objetivo de profundizar las indagatorias y mejorar sus resultados. "Como policía de investigaciones, la verdad es que para todas las investigaciones cada vez nos damos cuenta que es fundamental avanzar en tecnología también, la institución tiene todo un desafío que está avanzando también en esa línea, entonces yo creo que vamos a ir teniendo y seguir teniendo resultados en la medida que vayamos teniendo mayor tecnología y las investigaciones nuestras, basadas principalmente en el análisis criminal e investigaciones criminales profundas, nos han dado los resultados que tenemos y que vamos a seguir en esa línea", concluyó.

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