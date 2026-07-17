Precipitaciones generan impresionante socavón en el sector Los Pinos de Concón: vecinos temen que siga aumentando

Las intensas precipitaciones asociadas al sistema frontal comenzaron a provocar serios efectos en el litoral de la región de Valparaíso, donde se registró la formación de un socavón en el sector de Los Pinos, en la comuna de Concón, generando preocupación entre los vecinos por el avance de la erosión.

De acuerdo con los residentes, el terreno ha cedido rápidamente debido a la constante caída de agua, situación que mantiene en alerta a la comunidad ante el riesgo de que el socavón continúe expandiéndose.

Uno de los vecinos del sector describió el avance de la emergencia y señaló que "He salido del condominio, y eso ya es lo que se ve. El hoyo ya está grande y acaba de ir rompiendo en pocos minutos más".

Los habitantes de Los Pinos manifestaron además su inquietud por el eventual impacto que podría tener el crecimiento del socavón sobre las construcciones cercanas, especialmente si las lluvias continúan durante las próximas horas.

En ese contexto, advirtieron que "Estamos en una situación de riesgo y el agua no para de caer. Tememos que este agujero siga creciendo con las horas y termine comprometiendo las estructuras cercanas. Necesitamos una evaluación técnica urgente antes de que tengamos que lamentar una tragedia mayor".

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