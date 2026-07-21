Potente sistema frontal dejó rachas de viento de 94 km/h y más de 36 milímetros de precipitaciones en la región de Valparaíso

Un intenso sistema frontal ha impactado la zona costera de la región de Valparaíso durante las primeras horas de este martes, dejando precipitaciones de consideración, tormentas eléctricas aisladas y potentes ráfagas de viento en distintos sectores del litoral.

Ante este escenario, la Armada de Chile mantiene un monitoreo permanente de la evolución del fenómeno meteorológico en toda su jurisdicción. Al respecto, la marinera Elizabeth Villarroel, integrante del Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, señaló que "durante las primeras horas de la jornada, este fenómeno ha generado un aumento significativo de las precipitaciones y viento componente norte en el área costera, registrándose una racha de 51 nudos equivalente a 94 km por hora".

De acuerdo con el balance entregado por el organismo técnico, el sistema frontal ha estado acompañado de actividad eléctrica aislada y, hasta el momento, se han acumulado 36,8 milímetros de agua caída en la zona.

Las adversas condiciones meteorológicas también han impactado el borde costero, donde se mantienen marejadas y rompientes, situación que llevó a la autoridad marítima a reiterar el llamado a la prevención para quienes transitan o residen en sectores cercanos al mar. "En el borde costero también se mantiene la presencia de marejadas y rompiente, por lo que se recomienda extremar las medidas de precaución y evitar acercarse al sector costero", enfatizó Villarroel.

Pese a la intensidad que ha presentado el evento durante la mañana, el pronóstico indica que las condiciones comenzarán a mejorar gradualmente. "De acuerdo con nuestro análisis meteorológico, se espera que estas condiciones comiencen a declinar (...), con una disminución gradual tanto de la intensidad del viento como de las precipitaciones, permitiendo una mejora paulatina de las condiciones de la zona", concluyó la marinera.

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