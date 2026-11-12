Poste inclinado amenaza con caer sobre la calzada en concurrida arteria de Viña del Mar

Una situación de riesgo para quienes circulan por el borde costero de Viña del Mar se registró durante la mañana de este jueves 12, debido a un poste de servicios que presenta una pronunciada inclinación y amenaza con caer sobre la vía.

El incidente se concentra en el camino que conecta Reñaca con el sector de Las Salinas, donde la cercanía de la estructura con la calzada y la presencia de cables generan preocupación por un eventual accidente.

En el lugar se encuentra un vehículo policial con sus balizas encendidas, mientras los automovilistas continúan desplazándose por el tramo donde se encuentra el poste en condiciones de inestabilidad.

Hasta el momento no se han establecido las circunstancias que provocaron esta situación ni se han reportado personas lesionadas. Tampoco se han entregado antecedentes sobre eventuales trabajos para retirar o asegurar la estructura.

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