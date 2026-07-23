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Poste del alumbrado público cayó sobre una vivienda en San Antonio tras choque de motociclista

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Este hecho que se registró durante la madrugada de este jueves produjo un corte de energía eléctrica que afectó a residentes del sector El Carmen.

Poste del alumbrado público cayó sobre una vivienda en San Antonio tras choque de motociclista
Jueves 23 de julio de 2026 15:15
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Un motociclista derribó dos postes del alumbrado público en el sector El Carmen de la comuna de San Antonio.

La fuerza del choque contra una de estas estructuras provocó que esta derribara un segundo poste, el que terminó cayendo sobre un domicilio del sector.

Este hecho que se registró durante la madrugada de este jueves produjo un corte de energía eléctrica que afectó a residentes.

Hasta el lugar de la emergencia llegó personal de Carabineros para atender la emergencia y del Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU) para evaluar el estado de salud del conductor.

Cabe señalar que el accidente ocurrió mientras empresas eléctricas realizaban trabajos en la zona

(Imagen: @Chilquinta600)

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