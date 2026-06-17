Portuarios desactivan paro nacional tras lograr "solución satisfactoria" con el Gobierno: afirman que cumplieron todas sus demandas

La Confederación Unión Portuaria de Chile informó que dejó sin efecto la paralización nacional que había sido convocada para este jueves 18 de junio; esto, luego de alcanzar un acuerdo con el Gobierno respecto de las demandas que mantenían en estado de alerta a los trabajadores del sector, incluidos los de la región de Valparaíso.

A través de una declaración pública, la organización señaló que, tras analizar las respuestas entregadas por el Ejecutivo, constató el cumplimiento de los requerimientos planteados durante las conversaciones sostenidas con las autoridades.

"Se ha verificado el cumplimiento total de las demandas presentadas por la organización, alcanzando una solución satisfactoria para los trabajadores portuarios y sus familias", indicó la Confederación.

Con ello, la directiva nacional resolvió poner término al estado de alerta que había sido decretado días atrás y suspender las medidas de presión que se evaluaban a nivel nacional.

La decisión marca un cambio respecto de la postura expresada por la Unión Portuaria a comienzos de esta semana, cuando anunció un paro nacional acusando al Gobierno de incumplir compromisos previamente adquiridos y de no entregar respuestas concretas a una serie de demandas históricas del sector.

En aquella oportunidad, la organización manifestó su molestia por la falta de avances en materias relacionadas con acuerdos pendientes, entre ellas situaciones vinculadas a pensiones de gracia para trabajadores portuarios y beneficios para viudas del sector.

Sin embargo, tras las últimas conversaciones con el Ejecutivo, la Confederación aseguró que las materias planteadas fueron resueltas satisfactoriamente, permitiendo destrabar el conflicto.

Junto con valorar el resultado de las negociaciones, la organización reafirmó su papel como representante de los trabajadores portuarios a nivel nacional y destacó la capacidad de coordinación alcanzada entre los distintos sindicatos que integran la entidad.

Finalmente, la Unión Portuaria expresó su disposición a continuar dialogando con las autoridades sobre los desafíos futuros de la actividad portuaria, manifestando su expectativa de que el Estado mantenga la voluntad de abordar las materias pendientes a través de las instancias institucionales correspondientes.

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