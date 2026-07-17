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Por desborde del estero El Garretón: Solicitan evacuar sectores cercanos a dicho curso de agua en Nogales

Por desborde del estero El Garretón: Solicitan evacuar sectores cercanos a dicho curso de agua en Nogales

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Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, el organismo activó la mensajería SAE.

Por desborde del estero El Garretón: Solicitan evacuar sectores cercanos a dicho curso de agua en Nogales
Viernes 17 de julio de 2026 19:14
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El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó por el desborde del estero El Garretón evacuar sectores cercanos a dicho curso de agua en la comuna de Nogales, en la región de Valparaíso.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, el organismo activó la mensajería SAE.

La entidad hizo un llamado a "actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta".

Además, recordó que "durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades".

¡ATENCIÓN! Por desborde del Estero El Garretón #SENAPRED solicita evacuar sectores cercanos a dicho curso de agua en la comuna de #Nogales, Región de Valparaíso. Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE. RECUERDA actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades. Más información en: https://web.senapred.cl/dimension-animal/ ", escribió Senapred en redes sociales.

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