Por desborde del estero Catemu: Solicitan evacuar el sector Cerrillos en la comuna de Catemu

La Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar el sector Cerrillos en la comuna de Catemu, región de Valparaíso.

El organismo hizo el llamado durante la noche de este viernes por el desborde del estero Catemu.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, Senapred activó la mensajería SAE.

La entidad pidió "actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta".

Finalmente, señaló que "durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades".

¡ATENCIÓN! Por desborde del Estero Catemu #SENAPRED solicita evacuar sector Cerrillos en la comuna de #Catemu, Región de Valparaíso. Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE. RECUERDA actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades. Más información en: https://web.senapred.cl/dimension-animal/", escribió Senapred.

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