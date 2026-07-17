Por crecida del río Aconcagua: Solicitan evacuar el sector Santa Rosa de Colmo en Quillota

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar el sector Santa Rosa de Colmo, en la comuna de Quillota, región de Valparaíso.

El organismo hizo el llamado durante la noche de este viernes ante la crecida del río Aconcagua.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, Senapred activó la mensajería SAE.

La entidad llamó a "actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta".

Finalmente, indicó que "durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades".

"¡ATENCIÓN! Por crecida del rio Aconcagua, #SENAPRED solicita evacuar sector Santa Rosa de Colmo, en la comuna de #Quillota, Región de Valparaíso. Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE. RECUERDA actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades. Más información en: https://web.senapred.cl/dimension-animal/", escribió Senapred en redes sociales.

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