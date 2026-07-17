Por crecida del estero San Francisco: Solicitan evacuar el sector Chorrillos en la comuna de Santa María

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar el sector Chorrillos, en la comuna de Santa María, en la región de Valparaíso.

El organismo hizo el llamado la noche de este viernes por la crecida del estero San Francisco.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, Senapred activó mensajería SAE.

La entidad llamó a "actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta".

Finalmente, indicó que "durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades".

"¡ATENCIÓN! Por crecida del estero San Francisco, #SENAPRED solicita evacuar sector Chorrillos, en la comuna de #SantaMaría, Región de Valparaíso. Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE. RECUERDA actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades. Más información en: https://web.senapred.cl/dimension-animal/", escribió Senapred en redes sociales.

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