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Por aluvión: Senapred solicita evacuar el sector Condominio La Hacienda en la comuna de La Cruz

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Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, el organismo activó la mensajería SAE.

Por aluvión: Senapred solicita evacuar el sector Condominio La Hacienda en la comuna de La Cruz
Viernes 17 de julio de 2026 18:00
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El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó por aluvión evacuar el sector Condominio La Hacienda en la comuna de La Cruz, región de Valparaíso.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, el organismo activó la mensajería SAE.

Senapred hizo un llamado a "actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta".

Además, pidió que durante la evacuación, "no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades".

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