Por "alerta de crecida" del río Aconcagua: Solicitan evitar el sector Puente Colmo en Limache, Quintero, Concón y Quillota

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) hizo un llamado a evitar el sector Puente Colmo, en las comunas de Limache, Quintero, Concón y Quillota, en la región de Valparaíso.

El organismo hizo esta solicitd la tarde de este lunes por la "alerta de crecida de río Aconcagua".

Para reforzar el llamado, Senapred activó la mensajería SAE.

Senapred invitó a mantenerse "informado a través de los canales oficiales. Y sigue las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta".

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