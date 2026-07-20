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Por "alerta de crecida" del río Aconcagua: Solicitan evitar el sector Puente Colmo en Limache, Quintero, Concón y Quillota

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Para reforzar el llamado, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) activó la mensajería SAE.

Por "alerta de crecida" del río Aconcagua: Solicitan evitar el sector Puente Colmo en Limache, Quintero, Concón y Quillota
Lunes 20 de julio de 2026 19:47
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El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) hizo un llamado a evitar el sector Puente Colmo, en las comunas de Limache, Quintero, Concón y Quillota, en la región de Valparaíso.

El organismo hizo esta solicitd la tarde de este lunes por la "alerta de crecida de río Aconcagua".

Para reforzar el llamado, Senapred activó la mensajería SAE

Senapred invitó a mantenerse "informado a través de los canales oficiales. Y sigue las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta".

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