Por aire, mar, tierra y bajo el agua: inician quinta jornada de búsqueda de hombre desaparecido en playa de Viña del Mar

Este sábado se dio inicio a la quinta jornada de rebusca en el borde costero del Gran Valparaíso del hombre de 39 años que desapareció la noche del martes 13 de octubre, luego de ingresar al mar en la playa Las Salinas de Viña del Mar, mientras celebraba su aniversario de matrimonio junto a su esposa.

El comandante Jacob Silva, capitán de Puerto de Valparaíso, informó que “pese todos los esfuerzos, humanos, materiales y técnicos, lamentablemente no hemos podido dar con la ubicación de la persona que se encuentra desaparecido”.

En esta misma línea añadió que “las instituciones se mantendrán efectuando labores en el sector aéreo, marítimo, terrestre y submarino” para dar con el paradero del ciudadano de nacionalidad ecuatoriana.

Cabe recordar que el sujeto ingresó al mar junto a su esposa, pero la mujer logró salir del agua por sus propios medios, y desde entonces no se ha vuelto a tener noticias del hombre, de quien se informó que reside en la región Metropolitana y que vive hace más de una década en nuestro país.

Además, el capitán de Puerto de Valparaíso agradeció la colaboración de las distintas instituciones y organizaciones voluntarias que han sido parte del operativo durante estos cinco días, destacando el compromiso de quienes han trabajado durante estas cinco jornadas.

PURANOTICIA