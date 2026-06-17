Polémica por declaración sobre contribuciones profundiza diferencias entre alcalde y concejales de Concón

Una fuerte controversia se instaló en el Concejo Municipal de Concón luego de que, por cuatro votos contra dos, se rechazara una declaración impulsada por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) relacionada con la reforma al sistema de contribuciones.

El documento buscaba defender los recursos del Fondo Común Municipal ante un eventual desfinanciamiento, pero su discusión terminó generando un fuerte enfrentamiento entre el alcalde Freddy Ramírez y parte del cuerpo colegiado, profundizando las diferencias al interior del municipio.

DEFENSA DEL MUNICIPIO

En entrevista con Puranoticia Matinal, el alcalde Freddy Ramírez restó dramatismo a las críticas surgidas tras la votación y defendió la decisión de incorporar la propuesta en la tabla del Concejo.

Según explicó, la iniciativa no correspondía a una propuesta personal ni exclusiva de Concón, sino a un acuerdo alcanzado transversalmente por alcaldes de distintos sectores políticos durante un encuentro realizado en La Serena.

"Lo que buscábamos era pedir diálogo, diálogo a los municipios, diálogo al gobierno, diálogo con los parlamentarios, justamente para que escuchen la realidad municipal", explicó Ramírez, agregando que la intención era fortalecer la posición de los municipios ante el Congreso.

"Es un punto político, es un punto simbólico, yo diría incluso más que político, es un punto de acuerdo, de decir, oye, ¿en qué estamos?".

Asimismo, el jefe comunal descartó las acusaciones de autoritarismo surgidas por no retirar el tema de la pauta de discusión.

"No, en ningún caso. (...) Acá lo que se hace, hay autoritarismo cuando uno obliga. Lo que hicimos fue colocar un punto en tabla y se vota, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? La mayoría de los votos no están de acuerdo, y eso es simple, es un resultado democrático".

CUESTIONAMIENTOS DEL CONCEJO

Por su parte, el concejal Ricardo Urenda, quien votó en contra junto a Paulina Zúñiga, Jorge Valdovinos y María José Aguirre, participó en el mismo espacio radial para explicar las razones detrás de la decisión.

El edil sostuvo que el rechazo no respondió a un bloqueo político hacia la administración municipal, sino a cuestionamientos relacionados con la forma y los plazos en que se presentó la propuesta.

"Pedimos retirar el punto de tabla para poder revisarlo. Y por revisarlo, como te decía, no el texto de la carta es un texto bastante simple, sino que poder revisar las circunstancias y los efectos que eso tenía", sostuvo el concejal, argumentando además que la documentación fue entregada con un margen de tiempo muy acotado.

Urenda también cuestionó la necesidad de respaldar de manera inmediata la declaración impulsada por los alcaldes, considerando que los concejales de todo el país iniciaban ese mismo día su Congreso Nacional en Coquimbo, instancia en la que podrían fijar una postura común.

"¿Por qué los concejales, que tenemos al día siguiente un Congreso Nacional de Concejales, tenemos que votar y aprobar una carta redactada por los alcaldes?", cuestionó Urenda.

"Eso no implica adherir a ciegas a la carta de los alcaldes, que, además, Concón ya adhirió. El alcalde, dentro de su rol, en su calidad de alcalde adhirió y me parece bien que lo haya hecho".

Finalmente, el concejal lamentó que no se haya optado por postergar la discusión para construir un acuerdo transversal, destacando además la situación financiera de la comuna.

Según señaló, el presupuesto municipal aumentó cerca de un 50% entre los periodos 2018-2022 y 2024-2026, lo que otorgaría cierta holgura económica a la administración local.

"El Consejo Concón ha estado unido en la mayoría de las discusiones. (...) Pero en este punto era cosa de haber sacado el punto de tabla para no generar esta polémica, esperar que venga el Congreso de los Concejales y, por último, juntos emitir una declaración", concluyó.

PURANOTICIA