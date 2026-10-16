Plaza Sotomayor de Valparaíso iniciará su remodelación el próximo 1 de noviembre: obras tendrán una duración de 600 días

Dirigentes vecinales, feriantes y locatarios de la plaza Sotomayor de Valparaíso y su entorno conocieron de primera fuente los detalles del proyecto de mejoramiento y puesta en Valor de este emblemático espacio porteño, que forma parte del Plan de Gestión del Sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso 2025-2034.

La iniciativa comenzará su primera etapa el 1 de noviembre y se extenderá por 150 días, buscando recuperar sus condiciones de uso, accesibilidad y valor patrimonial.

El proyecto contempla una inversión superior a los $3.300 millones, financiado por el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso y considera la renovación de los pavimentos peatonales y vehiculares de los distintos bandejones centrales, calzadas y aceras, abarcando el tramo comprendido entre el acceso a muelle Prat, Sotomayor y plaza Justicia. Los trabajos se desarrollarán en cuatro etapas con una duración total de 600 días e incorporarán criterios de accesibilidad universal, resguardando las características patrimoniales de este importante sector de la ciudad.

Uno de los aspectos abordados durante la presentación fue la planificación de las obras y sus efectos en la circulación. En consideración a la contingencia que enfrenta Valparaíso por los trabajos de emergencia que actualmente se desarrollan en calle Carampangue y avenida Altamirano, se determinó no implementar nuevos cortes de tránsito vehicular durante los meses de noviembre y diciembre. En su lugar, se realizarán cierres perimetrales acotados a los bandejones centrales de la plaza Sotomayor.

La alcaldesa Camila Nieto señaló que "son obras muy esperadas por la comunidad, ya que es una inversión necesaria para la ciudad, puesto que traerá consigo movimiento, generación de empleo y, por supuesto, valorizar lo que es la Zona Típica y el Sitio de Patrimonio Mundial, mejorando la experiencia y calidad de vida de quienes transitan, trabajan o pasean diariamente por este lugar. Sin duda que durante un tiempo será algo incómodo para ellos mismos y nosotros como municipio, que desarrollamos distintas actividades en el lugar, pero por el bien de la ciudad tendremos que acomodarnos a ello”.

La iniciativa también fue valorada por representantes de la comunidad. Enzo Gagliardo, presidente de la Junta de Vecinos #8 del cerro Concepción, afirmó que “me parece muy bien, por el estado que se ha encontrado Valparaíso durante muchos años, todo esto son señales y pequeñas luces que motivan para que el día de mañana vengan inversionistas. La municipalidad lo hace donde puede hacerlo, donde puede intervenir dentro de sus facultades”.

La renovación de plaza Sotomayor también se vincula con otras iniciativas orientadas a la recuperación y puesta en valor del sector fundacional y patrimonial de Valparaíso, fortaleciendo la relación de la ciudad con su borde costero.

Respecto a la relevancia del proyecto, Macarena Carroza, directora de la Corporación Municipal de Administración del Sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso, comentó que "es una de las plazas más icónicas que tiene nuestra ciudad y también es la ventana oceánica hacia el mar; además, este es un proyecto que se integrará junto a otros que están en la cartera del Plan Piloto Barrio Puerto, como el Port Center y la recuperación del Muelle Prat”.

Con esta intervención, el Municipio porteño busca mejorar las condiciones de circulación y accesibilidad del conjunto plaza Sotomayor, poniendo en valor uno de los espacios públicos más representativos de Valparaíso y su entorno patrimonial, considerando tanto a quienes lo visitan como a las personas que desarrollan diariamente sus actividades comerciales y laborales en el sector.

PURANOTICIA