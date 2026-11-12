Plaza O’Higgins de Valparaíso recupera sus áreas verdes con la incorporación de 200 plantas

Un nuevo rostro comienza a mostrar la plaza O’Higgins de Valparaíso, gracias a un plan municipal de recuperación de sus áreas verdes que ha permitido incorporar cerca de 200 plantas provenientes del vivero municipal, además de avanzar en la recuperación progresiva del pasto, devolviéndole color y vitalidad a uno de los principales espacios de encuentro de la ciudad.

La intervención contempló la habilitación de una jardinera en la parte baja del monumento a Bernardo O’Higgins, donde se dispusieron especies medicinales y nativas de la región. Esta iniciativa también incorporó un componente educativo, mediante la participación de ocho establecimientos educacionales de Valparaíso, cuyos estudiantes y docentes fueron parte de jornadas de trasplante y educación ambiental.

El objetivo de estas actividades fue promover el reconocimiento y valoración de la flora y fauna local, así como la importancia de las interacciones que se desarrollan en los ecosistemas de la comuna, fomentando desde temprana edad el cuidado y resguardo del medioambiente.

La alcaldesa Camila Nieto explicó que "hemos estado en un proceso de semanas para la recuperación de la plaza O’Higgins, específicamente de su vegetación nativa y plantas medicinales. Pero lo hemos hecho no solamente desde el municipio, sino que también desde la intervención y educación ambiental a ocho establecimientos de la educación pública de la ciudad, lo que nos permite ir educándonos en el cuidado y el uso del espacio público”.

Asimismo, la jefa comunal hizo un llamado a que "nos puedan ayudar a cuidar aquello que hemos logrado ir plantando y, sobre todo, ir recuperando los espacios públicos y las plazas para que ustedes, nuestros vecinos y vecinas, puedan utilizarlas”.

Los resultados de esta intervención han sido positivos. Las especies incorporadas han mostrado una adecuada adaptación y el jardín se mantiene en buenas condiciones, gracias a las labores periódicas de mantención municipal, que consideran riego, poda, abonado y retiro de pasto. A ello se suma la recuperación paulatina del césped, que ha comenzado a retomar su color verde, mejorando la imagen del entorno y a devolverle vitalidad a este importante espacio de encuentro para la comunidad porteña.

La iniciativa también ha sido valorada por quienes transitan habitualmente por el sector. David Araya, estudiante de la Escuela Alemania y participante de las jornadas educativas, comentó que “me parece bien porque siempre paso por aquí y nunca había visto esto así tan verde, siempre lo veo amarillo, pero nunca lo vi tan lindo, así como está quedando”.

En tanto, Margarita Inostroza, vecina de Valparaíso, manifestó que "veo que la iniciativa que está haciendo la alcaldesa y ojalá se mantenga, ojalá que dure; más alegrías, más flores; que la gente cuando vea diga: ‘qué hermosa está la plaza’”.

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