Plaza Gabriela Mistral de Viña del Mar alcanza 60% de avance y estará lista a comienzos de 2027 para los vecinos de Santa Inés

Cerca de un 60% de avance presentan las obras de mejoramiento de la plaza Gabriela Mistral del barrio Santa Inés, en el marco de un proyecto desarrollado por el Municipio de Viña del Mar para potenciar la principal área verde del sector.

La intervención se realiza con una inversión de $300 millones del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y el Gobierno Regional, y estará finalizada a principios del próximo año, debido a complicaciones generadas por los intensos sistemas frontales que retrasaron su ejecución.

Al respecto, la alcaldesa Macarena Ripamonti afirmó que “estamos recuperando espacios públicos que son importantes para la vida de los barrios. La plaza Gabriela Mistral de Santa Inés es un lugar de encuentro para muchas familias y queremos que vuelva a ser un espacio seguro, digno y acogedor, donde niños, personas mayores y toda la comunidad puedan compartir y disfrutar”.

La jefa comunal destacó que “este tipo de proyectos también refleja nuestro compromiso con los barrios, escuchando sus necesidades y trabajando para mejorar la calidad de vida de sus habitantes”.

Entre las mejoras se contempla un espacio multiuso, recambio de mobiliario (basureros, escaños, bancas y juegos), la reconstrucción del anfiteatro y escenario, el que presenta un 45% de avance.

Además, ya se instalaron 31 luminarias ornamentales con tecnología LED en toda la plaza, quedando sólo por colocar dos dispositivos alrededor del escenario y se inició la pavimentación de los accesos y rutas interiores que revitalizará la circulación de los usuarios.

El mejoramiento de la plaza beneficiará a más de 15.000 personas del sector y responde a la solicitud que realizó la comunidad para revitalizar este centro de reunión con el fin de aumentar la seguridad y habilitar un espacio que permita fortalecer el tejido social y potenciar los encuentros comunitarios.

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