Plan piloto permitirá unir localidad quillotana de San Pedro con el Tren Limache-Puerto

Los vecinos de la localidad de San Pedro, en Quillota, contarán desde agosto con una nueva alternativa de transporte para conectarse con el Tren Limache-Puerto. Esto, luego que EFE Valparaíso y el Municipio anunciaran la puesta en marcha de un plan piloto de Bus+Tren que permitirá trasladar a usuarios del sector hasta la Estación Limache, facilitando sus desplazamientos hacia distintos puntos de la región de Valparaíso.

En el anuncio se destacó que se busca mejorar la conectividad de una comunidad que históricamente ha enfrentado dificultades de acceso al transporte público.

El alcalde Luis Mella indicó que "esta es una gran noticia para la gente de San Pedro. A partir del 3 de agosto se iniciará como piloto este servicio de transporte entre la localidad y la Estación Limache, lo que permitirá a muchas personas llegar de mejor manera a sus lugares de trabajo, estudio o distintos destinos".

El servicio contempla inicialmente una salida diaria a las 06:30 horas, con horario fijo y paradas definidas en distintos puntos de San Pedro. El recorrido incluirá los sectores de pasaje Las Viñas, gimnasio San Pedro, pasaje La Escuela, María Teresa, plaza de San Pedro, portal San Pedro y la rotonda, para luego continuar por la ruta F-62 hasta la estación intermodal de Limache.

La implementación de este piloto fue precedida por una encuesta aplicada a 210 vecinos del sector, que manifestaron la necesidad de contar con una alternativa de transporte más regular y eficiente para acceder a sus trabajos, centros de estudio y otros servicios.

El gerente general de EFE Valparaíso, Miguel Saavedra, destacó que "la información levantada por la Municipalidad de Quillota fue fundamental para evaluar y diseñar este servicio piloto que permitirá conectar San Pedro con nuestra estación intermodal de Limache. Hoy contamos con antecedentes claros que respaldan la implementación de esta alternativa de transporte".

De acuerdo con la planificación, el bus arribará a la estación cerca de las 07:00 horas, coincidiendo con uno de los horarios de mayor demanda de pasajeros del tren.

Cabe hacer presente que el plan piloto comenzará el próximo 3 de agosto y se extenderá durante 15 días hábiles. Una vez concluido ese período, EFE evaluará los resultados y la demanda registrada para determinar la continuidad del servicio y la posible incorporación de nuevos recorridos.

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