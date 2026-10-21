Piden revisar la continuidad del director del Hospital Gustavo Fricke por deficiencias en gestión y fallas en ascensores

La gestión del Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar volvió a quedar en el centro de la polémica debido a fallas críticas en su infraestructura y cuestionamientos a su administración. En entrevista con Puranoticia.cl, el abogado y prosecretario de la Asociación Interdisciplinaria e Interhospitalaria del Hospital Gustavo Fricke (AFUSIH), Gustavo Gómez, solicitó a la dirección del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota (SSVQ) evaluar la continuidad del director del recinto, Juan Carlos Gac.

La controversia se intensificó tras las denuncias por el mal estado de los ascensores, una situación que derivó en la caída de cinco elevadores debido a la falta de mantención oportuna. Según el gremio, el origen del problema estaría en una deuda de 40 millones de pesos con la empresa proveedora del servicio, lo que habría provocado la paralización de las reparaciones.

Al abordar las responsabilidades administrativas detrás del colapso de este servicio esencial, Gómez apuntó directamente a la jefatura del recinto asistencial:

"El responsable de la dirección del Hospital Guadalupe y el director del hospital, el señor Juan Carlos Gac es el responsable de administrar y gestionar en definitiva todos los fondos que son entregados por todos los chilenos (…) a un hospital tan grande como el Hospital Gustavo Fricke".

Desde el gremio descartaron que los problemas respondan a un déficit presupuestario generalizado, argumentando que los contratos se suscriben con montos previamente establecidos y planificados. En ese contexto, Gómez cuestionó la postura de la administración para justificar las averías recurrentes:

"El argumento que el hospital tiene es que sale la culpa al trabajador. El hospital dice: «oye, tengo que costear tremendas reparaciones importantes y caras reparaciones porque los funcionarios no saben ocupar los asistentes»".

A los problemas operativos de infraestructura se suman los resultados de la evaluación de eficiencia hospitalaria entregada por el Ministerio de Salud. Según los datos del ranking nacional expuestos por el representante de AFUSIH, el Hospital Gustavo Fricke se ubica en el puesto 58 de 62 establecimientos evaluados.

Esta posición sitúa al recinto viñamarino entre los hospitales con menor desempeño en la medición mencionada. Al respecto, Gómez enfatizó sus cuestionamientos a la conducción del centro asistencial: "Yo concluyo que el Hospital Gustavo Frique tiene la quinta peor gestión a lo largo del país".

Ante la acumulación de cuestionamientos, la dirigencia gremial instó a las autoridades superiores a revisar el desempeño del director y adoptar decisiones respecto de su continuidad en el cargo:

"Si el señor Gac le quedó grande esta responsabilidad y no es capaz de poder gestionar el hospital con buenos resultados, (…) yo creo que la dirección del Servicio de Salud tiene que tomar medidas respecto de la continuidad y evaluación del señor Gac, porque los resultados están a la vista".

El llamado estuvo dirigido al nuevo director del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, Alfredo Romero, a quien el gremio solicitó evaluar la continuidad de la actual dirección del hospital ante los cuestionamientos a su gestión:

"Yo solicito en realidad es al director del Servicio de Salud, el señor Alfredo, que evalúe la continuidad del señor GAC. El señor GAC puede ser cesado de sus funciones en cualquier momento, su vínculo contractual permite, al igual que la señora Andrea Quiero, que se le pida la renuncia por pérdida de confianza".

En la misma línea, el abogado cuestionó la confianza que las nuevas autoridades podrían mantener en la administración actual, considerando los antecedentes expuestos y sus posibles repercusiones en la atención de la comunidad:

"Le pregunto al señor Alfredo, que llegó el 16 de septiembre al Servicio de Salud, (…) que tiene sobre la mesa es el hospital Gustavo Fricke, el hospital más grande de la región. ¿Aún confía en la gestión de una persona que tiene estos resultados?"

Finalmente, la denuncia incorporó cuestionamientos a contrataciones internas y traspasos de personal tras la salida de la exdirectora del SSVQ, Andrea Quiero. Gómez concluyó con duras críticas a la situación general del establecimiento, que calificó como insostenible:

"La situación es: «soy el peor hospital de la región y el cinco más malo de Chile. Contrato a abogados del del Servicio de Salud para defenderme personalmente. No gestiono adecuadamente un contrato y por ello pongo un riesgo a pacientes y a funcionarios y además pago favores políticos trayendo gente que es del estrecho círculo político de la señora Andrea Quiero». Es una vergüenza".

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